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智利地下銅礦坑坍塌 受困5人全數罹難

中央社／ 聖地牙哥3日綜合外電報導
智利蘭卡瓜中尉礦場發生坍塌事故，造成一名工人喪生、另有五人受困地底。礦區作業全面暫停。圖中可見工人走過礦場入口。 美聯社
智利蘭卡瓜中尉礦場發生坍塌事故，造成一名工人喪生、另有五人受困地底。礦區作業全面暫停。圖中可見工人走過礦場入口。 美聯社

智利國營銅礦公司中尉礦場上週因地震而局部坍塌後，有5名礦工受困。救援團隊清理20多公尺長地下通道後，當地檢察官今天表示，5人被發現已全數罹難。

路透社報導，奧希金斯（O'Higgins）地區檢察官古畢友（Aquiles Cubillo）今天下午表示，第5名受困礦工的遺體已被尋獲。

包括7月31日晚間事發當時喪生的一人在內，這使得整起事件罹難人數來到6人。

智利國營銅礦公司（Codelco）昨天發現第一具受困工人遺體，今天稍早又發現3具。

中尉礦場（El Teniente）位在首都聖地牙哥以南約100公里的蘭卡瓜（Rancagua）。坍塌發生時，這些礦工正在地下逾900公尺深處作業。

智利 遺體 檢察官

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