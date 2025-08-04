智利地下銅礦坑坍塌 受困5人全數罹難
智利國營銅礦公司中尉礦場上週因地震而局部坍塌後，有5名礦工受困。救援團隊清理20多公尺長地下通道後，當地檢察官今天表示，5人被發現已全數罹難。
路透社報導，奧希金斯（O'Higgins）地區檢察官古畢友（Aquiles Cubillo）今天下午表示，第5名受困礦工的遺體已被尋獲。
包括7月31日晚間事發當時喪生的一人在內，這使得整起事件罹難人數來到6人。
智利國營銅礦公司（Codelco）昨天發現第一具受困工人遺體，今天稍早又發現3具。
中尉礦場（El Teniente）位在首都聖地牙哥以南約100公里的蘭卡瓜（Rancagua）。坍塌發生時，這些礦工正在地下逾900公尺深處作業。
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