以色列部長艾格撒清真寺祈禱 土耳其嚴厲譴責

土耳其今天嚴厲抨擊以色列極右派國家安全部長班吉維爾在東耶路撒冷的艾格撒清真寺院區內進行猶太祈禱。

法新社報導，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在艾格撒清真寺（Al-Al-Aqsa mosque）院區內公開進行極具爭議的猶太祈禱。

艾格撒清真寺是伊斯蘭教第3大聖地，也是猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）所在。

土耳其外交部在聲明中表示：「我們強烈譴責某些以色列部長在以色列警方保護和以色列屯民團體陪同下，突襲艾格撒清真寺。」

聲明說：「艾格撒清真寺的安全以及維護耶路撒冷（Jerusalem）的神聖地位不僅是區域首要之務，也是代表人類集體良知的首要責任。」

根據以色列與管理艾格撒清真寺的約旦之間行之已久的協議，禁止在艾格撒清真寺院區進行猶太儀式。

但近年來，包括以色列國會議員在內的猶太訪客一再違反被視為「維持現狀」的這項諒解。