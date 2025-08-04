以色列部長艾格撒清真寺祈禱 土耳其嚴厲譴責

中央社／ 伊斯坦堡3日綜合外電報導

土耳其今天嚴厲抨擊以色列極右派國家安全部長班吉維爾在東耶路撒冷的艾格撒清真寺院區內進行猶太祈禱。

法新社報導，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在艾格撒清真寺（Al-Al-Aqsa mosque）院區內公開進行極具爭議的猶太祈禱。

艾格撒清真寺是伊斯蘭教第3大聖地，也是猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）所在。

土耳其外交部在聲明中表示：「我們強烈譴責某些以色列部長在以色列警方保護和以色列屯民團體陪同下，突襲艾格撒清真寺。」

聲明說：「艾格撒清真寺的安全以及維護耶路撒冷（Jerusalem）的神聖地位不僅是區域首要之務，也是代表人類集體良知的首要責任。」

根據以色列與管理艾格撒清真寺的約旦之間行之已久的協議，禁止在艾格撒清真寺院區進行猶太儀式。

但近年來，包括以色列國會議員在內的猶太訪客一再違反被視為「維持現狀」的這項諒解。

猶太 清真寺 以色列

延伸閱讀

駁加薩挨餓影片 台北以色列辦事處：哈瑪斯攔截援助車隊

不甩敏感耶路撒冷清真寺規定 以色列極右部長祈禱引眾怒

台灣成屠殺幫兇？民團批醫療合作「國際樹敵」 外交部：在以無具體計畫

影／台灣用沾滿巴勒斯坦鮮血的鈔票 支持以色列屯墾區

相關新聞

美特使：美以正制定加薩終戰計畫

美國總統中東特使威科夫二日對仍遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣留的以色列人質家人說，正和以色列政府致力一項將有效讓加薩戰爭畫下...

不甩敏感耶路撒冷清真寺規定 以色列極右部長祈禱引眾怒

以色列極右派國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）3日參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區。英國BBC報導，...

卜睿哲撰文：川普處理兩岸問題 會在強硬、交易間擺盪

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、現為美國智庫布魯金斯研究所非常駐資深研究員卜睿哲及資深研究員何瑞恩一日在該智庫官網刊登評論，題目是「台灣大罷免投票：對台中美之涵義」。該評論寫道，相關事態及情勢可能迫使川普在處理兩岸關係時採取變動的策略。

台灣若有事…美施壓南韓介入台海 擴大共同防禦範圍

香港南華早報三日報導，南韓正努力應對來自其盟邦美國加劇的壓力，要求其在美中加深的競爭中選邊站，同時北韓也在南韓門口以戰爭恫嚇。分析家示警，首爾必須以無與倫比的靈活度走在這條微妙的地緣政治鋼索上，以避免捲入一場大國對抗。

青瓦台整修暫停開放 準備「迎回」總統

韓媒News1於三日報導，南韓正將總統治理國政的場所，從尹錫悅政府時期至今的首爾龍山區總統室遷回青瓦台。

美特使威科夫訪視加薩 挨批擺拍

美國總統川普指派中東特使威科夫和美國駐以色列大使赫克比一日訪視加薩，以協助擬定美國對當地的援助計畫。但美國國家廣播公司（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。