用顏色說台灣史 「台灣本色」進軍大阪 用AI和擬真藝屏和世博展館爭豔

聯合報／ 記者陳宛茜／大阪即時報導
國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、湖藍，完成「台灣百色」，在大阪VS.展場打造一道「台灣色譜牆」。記者陳宛茜／攝影
國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、湖藍，完成「台灣百色」，在大阪VS.展場打造一道「台灣色譜牆」。記者陳宛茜／攝影

走進大阪展演空間「VS.」的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，眼前閃現彷彿前輩畫家陳澄波的身影，背著畫架走進台灣的山間和水邊。他的畫筆緩緩飛瀉出田園、山林、海洋、宇宙.......最後化成明亮喧鬧的街道和廟宇，其顏色和筆觸讓人想起前輩畫家郭雪湖代表作「南街殷賑」、以及席德進的「節日」。最後投影逐一暗下，牆上卻亮起一幅幅畫作，其細膩逼真的程度讓觀眾忍不住走上前細看，這真的是數位畫作而非真跡？

大阪世博的義大利館，千里迢迢送來達文西手稿、米開朗基羅雕塑和卡拉瓦喬油畫等國寶展出，成為人氣展館。由文化部策畫、2日於大阪開展的「台灣本色」，則運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。團隊還取得國美館的授權，讓AI學習這些畫家的用色和筆觸，打造集各家之大成的AI畫筆，描繪台灣的山水與人間風景。

「用歷史說台灣可能引起爭議；但用顏色說台灣，碰觸畫、筆觸和色彩，反而更能展現台灣的混融多元。」策展人林昆穎表示，策展團隊決定用色彩寫台灣史，既能跨越不同價值的史觀，也更容易引起觀眾共鳴。

「台灣本色」的中段，一束光射進深沉的黑暗中，形成隱喻監獄的意象，配樂則是打雷閃電；一旁緩緩亮起黃土水、席德進等前輩畫家的作品。林昆穎說，雖是用含蓄的手法表達台灣美術被壓抑的年代，日本觀眾還是能敏銳地察覺其所所隱喻的台灣歷史。

另一個展場「光織自然」，則是另一種「用顏色說台灣史」的方式。國家工藝成就獎得主陳景林與妻子馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、藍腹鷴色，發表「台灣百色」，在展場打造一道「台灣色譜牆」。

「染料改變了台灣的歷史。」陳景林表示，荷蘭當初會殖民台灣，其實便是為了在台灣生產染料。當時荷蘭紡織業崛起，亟須從遠東地區獲得藍靛染料。台灣因氣候和土質適合栽種藍草，被荷蘭人選中做為種植藍草、生產藍靛染料的基地。陳景林也為此展花費一千個小時，創作生平首件巨幅藍染山水創作「台灣母親河」，描繪濁水溪的河岸風光。

沉浸式視覺劇場「台灣本色」策展人林昆穎，解釋如何運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」策展人林昆穎，解釋如何運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
藝術家陳景林(左)花費1000個小時，創作生平首件巨幅藍染山水創作「台灣母親河」，描繪濁水溪的河岸風光。右為妻子馬毓秀。記者陳宛茜／攝影
藝術家陳景林(左)花費1000個小時，創作生平首件巨幅藍染山水創作「台灣母親河」，描繪濁水溪的河岸風光。右為妻子馬毓秀。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、湖藍，完成「台灣百色」，在大阪「台灣本色」展場打造一道「台灣色譜牆」。記者陳宛茜／攝影
國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、湖藍，完成「台灣百色」，在大阪「台灣本色」展場打造一道「台灣色譜牆」。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
沉浸式視覺劇場「台灣本色」運用友達光電獨創的「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，包含陳澄波、黃土水、郭雪湖、廖繼春、林惺嶽等人的作品，透過高科技送到世博期間的大阪「展出」。觀眾乍看以為是真跡、紛紛上前欣賞。記者陳宛茜／攝影
融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過AI技術再度演繹為全新影像，此一畫面筆觸靈感來自於前輩畫家郭雪湖。記者陳宛茜／攝影
融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過AI技術再度演繹為全新影像，此一畫面筆觸靈感來自於前輩畫家郭雪湖。記者陳宛茜／攝影
此刻正在大阪市區「VS.空間」展演的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，以隱喻前輩畫家陳澄波的「寫生的人」作為影片男主角。記者陳宛茜／攝影
此刻正在大阪市區「VS.空間」展演的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，以隱喻前輩畫家陳澄波的「寫生的人」作為影片男主角。記者陳宛茜／攝影

畫家 大阪 荷蘭

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