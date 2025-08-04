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陸駐美大使謝鋒：中美和平相處 互不踩線越界

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國駐美大使謝鋒（右）與美國馬里蘭州蒙哥馬利郡體育部主任沙利文（左）互贈乒乓球拍和匹克球拍。 （中新社）
中國駐美大使謝鋒（右）與美國馬里蘭州蒙哥馬利郡體育部主任沙利文（左）互贈乒乓球拍和匹克球拍。 （中新社）

中國大陸駐美國大使謝鋒日前出席中美匹克球交流活動時，談及中美關係表示，中美關係又站在關鍵歷史節點，這個「大球」仍需許多「小球」來推動，未來仍要由兩國人民來創造。他並指出，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，就不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界。

據大陸駐美國大使館微信公眾號三日發布，謝鋒在活動致詞時表示，半個多世紀前，「乒乓外交」叩開中美交往大門，兩國人民的真誠願望讓中美打破堅冰。今天，匹克球運動架起中美交流新橋，兩國人民的友好互動為中美關係再添暖意。

謝鋒以球賽比喻中美關係，他稱，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球和平共處，也不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界；匹克球比賽要努力創造「得分機會」，中美雙方也應當探索擴大合作領域，多辦一些有利於兩國和世界的大事好事。

謝鋒指出，美國前總統尼克森說過，「乒乓球比賽會有輸贏，但最大贏家是美中人民的友誼」。他希望中美人民多走動多交流、做夥伴做朋友，共同探索新時期中美正確相處之道。

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