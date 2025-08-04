卜睿哲撰文：川普處理兩岸問題 會在強硬、交易間擺盪

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、現為美國智庫布魯金斯研究所非常駐資深研究員卜睿哲及資深研究員何瑞恩一日在該智庫官網刊登評論，題目是「台灣大罷免投票：對台中美之涵義」。該評論寫道，相關事態及情勢可能迫使川普在處理兩岸關係時採取變動的策略。

該評論內容分三部分。其一為七月首波大罷免投票後，台灣仍是分立政府，即行政與立法由不同政黨掌握：國民黨看似處優勢，但台灣政治瞬息萬變，現在就認為這股動能將延續至二○二八年仍過早。

其二為北京觀點：即台灣最佳的局面是其政府支持兩岸官方往來，次佳是分立政府。大罷免失敗很可能讓北京如釋重負，執政的民進黨恐難以推動大幅增加台灣國防開支或其他該黨代表性的新措施。北京不會錯過使賴總統及其他民進黨高層名譽受損和形象大打折扣機會，以削弱其民意支持度，並鼓勵更多人支持深化兩岸交流的台灣菁英。

其三為華府觀點：川普政府未對大罷免或投票結果發表任何公開評論，這很可能反映出美國政府不干預台灣內部政治進程的謹慎考慮。

若台灣政治僵局持續，阻礙在國安上的投資，將引起美方對台灣自衛準備情況的擔憂。若大罷免失敗能讓政治能量轉向民意競爭，以說服選民誰最有能力維護台海和平與現狀，這可能對台灣政治產生溫和化作用，也是華府樂見。

從現在至二○二八，中國大陸對台施壓力道不會大到使北京疏遠可能支持國民黨的選民，北京最有可能採取精打細算的兩手策略。

一旦北京加強施壓台灣，川普將面臨華府內部要求支持台灣抗衡北京的呼聲。若川普聚焦維護其具備實力與決心形象，可能就會同意透過加大力道挺台來維持台海的戰略平衡，包含增加對台軍售、提高美國在台灣周邊做出軍事行動的可見度，或增加美台高層官員互動等。

但若川普處於和中國國家主席習近平進行談判交易的模式，可能會將調整美國對台政策視為必要讓步，換取美中在貿易議題有所進展。

然而現實世界不太可能是在維護川普強硬形象與展現其交易高手（dealmaker）形象間明確的二擇一，情勢迫使他在兩者間擺盪，他對烏克蘭及北約立場的轉變就展現這種做法。他在處理兩岸關係時，也可能採取類似適應性與變動做法。

川普自認他的不可預測性是戰略資產，這讓他及其高階顧問在清楚了解美國長期戰略利益下行事，其首要利益就是維持台海和平穩定。

川普一度視烏克蘭總統澤倫斯基為俄烏停火的障礙之一，因此在白宮橢圓辦公室公開羞辱澤倫斯基。但他如今已判斷俄羅斯總統普亭才是真正阻礙，轉為支持澤倫斯基。