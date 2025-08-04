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青瓦台整修暫停開放 準備「迎回」總統

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

韓媒News1於三日報導，南韓正將總統治理國政的場所，從尹錫悅政府時期至今的首爾龍山區總統室遷回青瓦台

前年成立的青瓦台基金會宣布，青瓦台自一日起暫停對外開放，準備對青瓦台內部的主要空間進行徹底檢查、修復和改裝。

南韓國務會議六月十日，即李在明就任總統第七天就通過遷回青瓦台的預備金二五九億韓元（約台幣六點一六億元），比尹錫悅政府將總統室遷至龍山的經費少了一一九億韓元。外界猜測，李在明將在明年上半年進駐青瓦台。

「回歸」青瓦台是李在明這次競選總統時提出的政見之一，但外傳他也曾多次表示，由於青瓦台是承載南韓國家歷史與人民記憶的所在，因此不會草率地將總統室從龍山區的國防部大樓搬回青瓦台。

不過青瓦台全面對外開放已三年多。自前總統尹錫悅二○二二年五月十日就職典禮時，就開放一般民眾和遊客參觀青瓦台。

南韓政府雖設定今年內回歸青瓦台辦公的目標，但若干南韓政界人士認為，實際搬遷的時間要到明年上半年。尤其考量到今年下半年的預算編列與外交上懸而未決的問題等日程安排，且青瓦台的修繕工程也可能拉長。

南韓 青瓦台 尹錫悅 李在明

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