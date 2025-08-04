美特使威科夫訪視加薩 挨批擺拍

美國總統川普指派中東特使威科夫和美國駐以色列大使赫克比一日訪視加薩，以協助擬定美國對當地的援助計畫。但美國國家廣播公司（ＮＢＣ）二日採訪加薩護理人員報導，威、赫此行不過是噱頭，「他們看到的並不屬實」。

在以軍陪同下，這兩位美國高官造訪南加薩由美以支持的加薩人道主義基金會（ＧＨＦ）監管的物資發放點，當時有數百名心急如焚的巴勒斯坦人在鐵絲網後方等待食物。

赫克比一日在社群媒體Ｘ寫道，他們一行人參訪ＧＨＦ的作為，並與「當地民眾」交談。然而當地巴人及其他人士批評這只是ＧＨＦ的公關操作，ＧＨＦ發放物資的過程其實充斥著混亂、搶劫和致命槍擊，且槍擊事件往往是附近的以軍官兵所為。

南加薩第二大的納瑟醫院護理師、美籍志工布爾戈斯對ＮＢＣ直言，這是個公關噱頭，是一次受以色列軍方監督和指揮的訪問，威、赫看到的並非事實。

布爾戈斯曾呼籲威科夫親訪加薩，以親眼目睹當地慘況，但如今認為威科夫到訪對改變當地情勢根本無濟於事，「食物依然非常難覓，人們仍在物資發放點遭槍擊，暴力事件持續上演」。該醫院醫師薩克爾對ＮＢＣ說，光威科夫到訪那天，加薩至少有九十二人喪生。

四十七歲的巴人薩達克原希望為他的九口之家領取食物，但當時以軍坦克正朝他和其他尋求援助的平民步步進逼，「他們不斷朝我們開槍，從坦克上、有時還有無人機」。

在威科夫訪視加薩後，以軍並未對ＮＢＣ就物資發放地槍擊事件頻仍的提問置評，以色列官員也照樣否認加薩境內普遍存在飢荒的說法。