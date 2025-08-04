美特使：美以正制定加薩終戰計畫

美國總統中東特使威科夫二日對仍遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣留的以色列人質家人說，正和以色列政府致力一項將有效讓加薩戰爭畫下句點的計畫。他還說，這是結束戰爭並帶所有人返家的計畫，川普已將加薩終戰作為其政府的一大優先要務。

根據路透審查的這場三小時會面錄音，威科夫在特拉維夫向以色列「人質和失蹤家庭論壇」成員會面時表示，「我們有個非常、非常好的計畫，與以色列政府、與總理內唐亞胡共同致力重建加薩，這實際上代表終戰」。他也聲稱，哈瑪斯準備好解除武裝來結束戰爭。

威科夫：加薩沒飢荒問題

另據以媒耶路撒冷郵報二日報導，威科夫也呼籲對加薩終戰採取「要麼全有、否則全無」策略，「川普總統相信所有人（質）都應獲釋，生還者要保住生命。這對他而言是神聖使命」。威科夫還稱，儘管加薩存在困境和食物短缺，當地沒飢荒問題。

但哈瑪斯二日聲明，「除非恢復我們民族的權利」，尤其是建立以耶路撒冷為首都的獨立、完全主權的巴勒斯坦國，否則不會放棄武裝抵抗的權利。

卡達埃及 表態挺兩國方案

哈瑪斯解除武裝是以色列對加薩終戰的關鍵要求，但哈瑪斯一再強調不願照做，以哈的間接停火談判七月已陷入僵局。調解以哈停火的卡達及埃及七月廿九日支持法國和沙烏地阿拉伯提出的聲明，該聲明概述藉由「兩國方案」解決以巴衝突的步驟，包括哈瑪斯必須將武器交給西方國家支持的巴勒斯坦自治政府。

哈瑪斯曝人質影片 以撻伐

哈瑪斯二日也連續第二晚發布廿四歲以色列人質大衛瘦骨嶙峋，身處狹窄混凝土地道的影片。他在影片裡手握鏟子，說正在挖自己的墓。其家人聲明，「哈瑪斯利用我們的兒子進行卑鄙的飢餓宣傳，將其作為活體實驗。故意讓我們的兒子挨餓作為宣傳的一環，是世上最可怕行為之一」。以色列總理內唐亞胡二日晚間聲明，對受困加薩的瘦弱人質影片「深感震驚」。

以色列指出，哈瑪斯前年十月突襲以色列造成一二一九人喪生，二五一名人質遭劫持，四十九人仍受困加薩，以軍認為其中廿七人已死亡。加薩衛生部數據則顯示，以色列自開戰以來在加薩殺害至少六萬四百三十人。

此外，聯合國在巴勒斯坦的人權辦公室說，自五月廿七日以來，至少一三七三名巴人在加薩試圖領取救援物資時遭殺害，其中八五九人死於美以支持的加薩人道主義基金會（ＧＨＦ）據點附近。該基金會五月底開始運作，在加薩營運糧援站。

國際聲援巴人 以壓力日增

以色列外交壓力日增，法國、加拿大都說將承認巴勒斯坦國，英國也說以色列要解決加薩人道危機並達成停火協議，否則將跟進。三日在澳洲雪梨，大量示威者跨過雪梨港灣大橋舉行挺巴遊行，澳籍維基解密創辦人亞桑傑也現身，主辦單位雪梨巴勒斯坦行動小組在臉書號稱卅萬人到場，當地警方稱九萬人參與。