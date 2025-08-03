不甩敏感耶路撒冷清真寺規定 以色列極右部長祈禱引眾怒

以色列極右派國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）3日參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區。英國BBC報導，班吉維爾參訪艾格薩清真寺的照片和影片顯示，他領導進行猶太祈禱儀式。這使這個中東極敏感地點的規定受到挑戰。英國衛報指出，班吉維爾此舉引發巴勒斯坦、約旦和沙烏地阿拉伯發布聲明譴責。

路透報導，根據以色列和穆斯林當局長達數十年巧妙的「維持現狀」安排，這座清真寺目前由約旦一個宗教基金會代管。猶太人和其他非穆斯林可於特定時間參訪這座清真寺院區，但不可祈禱或展示宗教符號。而管理艾格撒清真寺院區的伊斯蘭宗教慈善基金會（Waqf）指出，包含班吉維爾在內的另外1250人進入院區，在此祈禱、喊叫和跳舞。

在一份聲明中，約旦外交部形容班吉維爾的舉動是「不可接受的挑釁」，並強調「以色列對神聖的艾格撒清真寺沒有主權」。聲明也寫道，約旦外交部發言人庫達（Sufyan Qudah）警告，「這些持續針對耶路撒冷的伊斯蘭教和基督教聖地挑釁和非法違規行為可能造成後果，要求身為占領強權的以色列，停止極端主義部長班吉維爾的一切挑釁行為」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）譴責班吉維爾參訪艾格薩清真寺所做的行為，稱他「越過所有紅線」。巴勒斯坦政治人物魯代納（Nabil Abu Rudeineh）則在一份聲明中說：「國際社會特別是美國政府，必須立即介入，並制止這些定居者的罪行以及極右派政府在艾格薩清真寺做出的挑釁行為，阻止加薩戰爭並帶來人道援助。」

沙烏地阿拉伯在社群媒體平台X發布一份聲明。聲明寫道：「沙烏地阿拉伯外交部表達我國強烈譴責以色列占領政府官員對艾格撒清真寺一再做出挑釁行為。我國確信這種行為只會助長該區域的衝突。」