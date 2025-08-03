只是杯水車薪…加薩援糧恐遭幫派攔截轉賣 最弱勢飢民難獲救助

聯合國機構、援助組織及分析人士表示，以色列允許送入加薩走廊的糧食援助只是杯水車薪，經常遭到甘冒生命危險的巴勒斯坦飢民或幫派劫掠，甚至被高價轉賣，根本無法送到最需要的人手上。

法新社報導，7月31日在加薩（Gaza）中部的扎韋達鎮（Al-Zawayda），消瘦的巴勒斯坦民眾衝向空投落下的物資，在飛揚的塵土中互相推擠並撕扯包裹。

前往尋求援助的扎科特（Amir Zaqot）告訴法新社：「飢餓逼迫人們自相殘殺，拿刀互相搏鬥。」

根據多名消息人士及專家，幫派分子經常直接襲擊倉庫，搶走援助物資，之後交給由商人高價轉賣。

歐洲外交關係協會（ECFR）客座研究員席哈達（Muhammad Shehada）說，「這變成了達爾文式的適者生存社會實驗。世界上最餓、最沒力氣的人必須追著卡車跑，在烈日下苦等數個小時，試圖跟別人搶1袋麵粉」。

無國界醫生組織（MSF）駐加薩緊急協調員瓦托（Jean Guy Vataux）補充道：「我們處在極端資本主義體系中，商人和腐敗的幫派把小孩子送到（援助）分發點或搶劫現場，讓他們冒著生命危險（搶奪糧食）。這已經成為一種新職業。」

他還表示，這些食物隨後在加薩市（Gaza City）的市場被轉賣給「還買得起的人」。在那裡，1袋25公斤的麵粉售價可能超過400美元。

以色列一再指控巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）劫掠聯合國（UN）提供的援助。自2023年10月哈瑪斯攻擊以色列引發加薩戰爭以來，聯合國提供了大部分的援助。

但「紐約時報」（The New York Times）上月26日引述以國高階軍官的說法報導，以方「從未找到證據」，可證明哈瑪斯「系統性竊取」聯合國的援助。

援助人員告訴法新社，在3月封鎖前的停火期間，加薩警察會協助確保人道援助車隊的安全，而警察之中有許多哈瑪斯成員。但當前的權力真空助長了不安全和搶劫行為。

以軍也被控在與哈瑪斯戰鬥之際，提供裝備給巴勒斯坦犯罪網絡，並允許他們掠奪援助物資。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）巴勒斯坦自治區負責人惠托爾（Jonathan Whittall）5月對記者表示：「開戰以來，真正的援助竊盜行為都是由犯罪幫派在以色列軍隊的監視下進行。他們獲准在加薩克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡附近活動。」