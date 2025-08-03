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停火後第1起致命事件！敘利亞南部再爆教派衝突 造成2死7傷

中央社／ 大馬士革3日綜合外電報導
敘利亞戰事觀察團體表示，該國德魯士族（Druze）占多數的斯威達省（圖）今天再度爆發教派衝突，造成2死7傷。路透社
敘利亞戰事觀察團體表示，該國德魯士族（Druze）占多數的斯威達省（圖）今天再度爆發教派衝突，造成2死7傷。路透社

敘利亞戰事觀察團體表示，該國德魯士族（Druze）占多數的斯威達省（Sweida）今天再度爆發教派衝突，造成2死7傷。這是當局7月宣布停火後的第1起致命事件。

法新社報導，敘利亞南部斯威達省7月傳出德魯士族戰鬥人員和伊斯蘭遜尼派貝都因族（Bedouin）發生致命衝突，迫使政府部隊介入，以及導致支持貝都因族的部落戰士捲入其中。

敘利亞當局之前宣布，在斯威達省首府斯威達市實施停火協議，結束長達1週的流血衝突。敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）指出，當時的衝突造成1400人喪命。

但該地區局勢依然緊張，今天再度傳出暴力衝突。敘利亞人權瞭望台指出，在斯威達西部鄉間地區泰勒哈迪德（Tal Hadid），當地教派摩擦演變為衝突，安全部隊1名成員遭到殺害，另有7人受傷，還有1名「當地戰士」身亡。

衝突 教派 人權 敘利亞

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