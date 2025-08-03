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販運緬甸婦女、製拍色情片 緬甸法庭將5大陸人判無期徒刑

中央社／ 仰光3日綜合外電報導
緬甸軍事法庭近日判處12人無期徒刑，其中有5名中國籍人士，他們涉及數起人口販運案件，包括將緬甸婦女賣至中國做人妻，以及製作色情影片在網路牟利。判決示意圖。圖／AI生成
緬甸軍事法庭近日判處12人無期徒刑，其中有5名中國籍人士，他們涉及數起人口販運案件，包括將緬甸婦女賣至中國做人妻，以及製作色情影片在網路牟利。判決示意圖。圖／AI生成

緬甸國營媒體指出，緬甸軍事法庭近日判處12人無期徒刑，其中有5名中國籍人士，他們涉及數起人口販運案件，包括將緬甸婦女賣至中國做人妻，以及製作色情影片在網路牟利。

緬甸之光報（Myanma Alinn）昨天報導，這些人涉及多項罪行，包括在網路上散播色情影片，以及把緬甸婦女販賣至中國強迫結婚

在其中一起案件，緬甸第一大城仰光的軍事法庭於7月29日判處5人無期徒刑，其中包括2名中國籍人士。

他們因為製作涉及3對緬甸伴侶的色情影片，並透過網路牟利，違反緬甸的反人口販運法而被定罪。

另一起案件中，仰光軍事法庭判處1位女子及3名中國籍人士無期徒刑。

根據緬甸之光報，這群人被定罪是因為他們計劃把2位緬甸婦女送到中國，她們最近才跟其中2名被定罪的中國男子結婚。

此外，另有3人在其他的軍事法庭被判處無期徒刑，罪名是將一位婦女賣到中國當新娘，並試圖以同樣手法販賣另一名婦女。

緬甸 網路 結婚 新娘 無期徒刑

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