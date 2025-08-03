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被哈瑪斯擄走2年！人質「瘦骨嶙峋」影像曝 以色列總理：極度震驚

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝派別8月1日發布的一段影片中，以色列人質大衛看起來虛弱無力、營養不良。法新社
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝派別8月1日發布的一段影片中，以色列人質大衛看起來虛弱無力、營養不良。法新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯與盟友近日釋出2名關在加薩的消瘦人質影片後，以色列總理內唐亞胡對此「極度震驚」。歐洲聯盟（EU）今天譴責哈瑪斯此舉，要求釋放所有其餘人質。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）過去幾天陸續公布3部影片，當中可以看到哈瑪斯於2023年10月7日擄走、目前仍關押在加薩走廊的2名人質。

影片畫面顯示，21歲的德國與以色列雙重國籍男子布萊斯拉夫斯基（Rom Braslavski）和24歲的以色列公民大衛（Evyatar David）2人看起來瘦骨嶙峋，而且營養不良。

他們的憔悴形象引發以色列民眾強烈反應，促使各界再次呼籲立即達成休戰和釋放人質的協議。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天晚間發布聲明指出，總理已與這2名人質的家屬交談過，並「表示他對這些恐怖組織發布的內容感到極度震驚」。

根據聲明，尼坦雅胡「告訴家屬，正努力確保所有本國人質獲釋」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，這些影像「驚世駭俗，暴露哈瑪斯的野蠻行徑」，她呼籲無條件立即釋放所有人質。

卡拉斯在社群媒體平台X發文說，「哈瑪斯必須解除武裝，並結束對加薩的統治。同時，必須允許大規模人道援助送達有需要的人手中。」

此外，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）昨天譴責哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織，稱他們發布這些影片是「卑鄙」之舉。

巴霍在X發文說道：「以色列人質被關押在加薩長達666天，釋出這些影像是卑鄙之舉、令人難以容忍。他們（人質）必須無條件獲釋。哈瑪斯必須解除武裝，不得再統治加薩。」

他也呼籲向加薩人民提供大量人道援助。

人質 哈瑪斯 以色列 內唐亞胡 巴勒斯坦 加薩走廊

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