駁加薩挨餓影片 台北以色列辦事處：哈瑪斯攔截援助車隊

中央社／ 台北3日電

加薩饑荒持續，哈瑪斯近日發布一則以色列人質瘦骨如柴，並夾雜疑似兒童挨餓的影片。駐台北以色列經濟文化辦事處今天聲明，哈瑪斯指控以色列阻撓人道援助，實則卻攔截援助車隊，敦促應以經過查證的事實為依據。

法新社跟路透社報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）近日發布24歲以色列男子大衛（Evyatar David）瘦骨嶙峋，身處狹窄混凝土地道中的影片，影片內容還夾雜疑似加薩地區嬰兒及兒童挨餓畫面。

駐台北以色列經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，以方尊重公開且誠實的辯論與抗議，但也敦促大眾應以經過查證的事實為依據，並共同抵制恐怖主義以及對人道援助的濫用。

駐台北以色列經濟文化辦事處說，哈瑪斯發布的駭人影片，內容顯示以色列人質正遭受蓄意飢餓折磨。儘管哈瑪斯指控以色列阻撓人道援助進入加薩，實則卻攔截援助車隊，將物資轉供其武裝部隊，甚至藉由將這些物資高價轉售予加薩貧困民眾牟利。在巴勒斯坦家庭艱難度日的同時，哈瑪斯的領袖與武裝分子卻衣食無虞，笑臉出現在鏡頭前。

駐台北以色列經濟文化辦事處表示，為博取國際同情，哈瑪斯更操弄患有遺傳疾病兒童的影像，錯誤地將其塑造成遭以色列蓄意斷糧的受害者，儘管這些兒童實際上正在國外接受治療。遺憾的是，迄今僅有少數國際媒體對此進行更正或澄清。

駐台北以色列經濟文化辦事處提到，美國政府此前已證實，哈瑪斯再次拒絕一項原可終結苦難的提案。凡真心希望戰爭結束者，應共同呼籲立即釋放所有人質、解除哈瑪斯武裝，並支持由文人政府主導重建加薩，而非交由無視和平與人民福祉的武裝恐怖組織掌控。

駐台北以色列經濟文化辦事處強調，以色列感謝所有選擇看穿哈瑪斯錯誤資訊的盟友，唯有與珍視生命、投資未來希望、堅決拒絕與恐怖主義與綁架行為的夥伴攜手合作，才能實現真正持久的和平與穩定。

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