以色列極右部長參訪清真寺 祈禱人質獲釋、擊敗哈瑪斯

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，並表示他祈禱人質獲釋和擊敗哈瑪斯，使這個中東極敏感地點的規定受到挑戰。

路透社報導，根據以色列與穆斯林當局長達數十年巧妙的「維持現狀」安排，艾格撒清真寺（Al-Al-Aqsa mosque）目前由約旦1個宗教基金會代管。

猶太人和其他非穆斯林可以在特定時間參訪這座清真寺院區，但不可以祈禱或展示宗教符號。

小型猶太人組織聖殿山管理局（Temple Mount Administration）發布的影片顯示，班吉維爾率一群人在艾格撒清真寺院區內行走。

網路流傳的其他影片似乎顯示班吉維爾在此地祈禱，路透社無法立即核實其他影片內容的真偽。

班吉維爾在猶太節日「聖殿被毀日」（Tisha B'Av）這一天造訪艾格撒清真寺。猶太人通常在這一天禁食，哀悼數世紀前在此地被摧毀的2座古老猶太聖殿。

班吉維爾發表聲明說，他祈禱以色列能在加薩戰爭中擊敗巴勒斯坦好戰組織「哈瑪斯」（Hamas），以及被劫持的以色列人質能夠獲釋，並且再次呼籲以色列征服整個加薩走廊（Gaza Strip）。

管理艾格撒清真寺院區的伊斯蘭宗教慈善基金會（Waqf）指出，包含班吉維爾在內的另外1250人進入院區，在此祈禱、喊叫和跳舞。

以色列官方立場接受限制非穆斯林在這座清真寺院區祈禱的規定。艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第3聖地。

班吉維爾去年8月就曾參訪艾格撒清真寺，當時與數千名猶太人在此祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感區域祈禱的禁令，引發國際社會譴責。