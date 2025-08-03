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以色列極右部長參訪清真寺 祈禱人質獲釋、擊敗哈瑪斯

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導
以色列極右派國家安全部長班吉維爾今參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，並表示他祈禱人質獲釋和擊敗哈瑪斯，使這個中東極敏感地點的規定受到挑戰。美聯社資料照
以色列極右派國家安全部長班吉維爾今參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，並表示他祈禱人質獲釋和擊敗哈瑪斯，使這個中東極敏感地點的規定受到挑戰。美聯社資料照

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，並表示他祈禱人質獲釋和擊敗哈瑪斯，使這個中東極敏感地點的規定受到挑戰。

路透社報導，根據以色列與穆斯林當局長達數十年巧妙的「維持現狀」安排，艾格撒清真寺（Al-Al-Aqsa mosque）目前由約旦1個宗教基金會代管。

猶太人和其他非穆斯林可以在特定時間參訪這座清真寺院區，但不可以祈禱或展示宗教符號。

小型猶太人組織聖殿山管理局（Temple Mount Administration）發布的影片顯示，班吉維爾率一群人在艾格撒清真寺院區內行走。

網路流傳的其他影片似乎顯示班吉維爾在此地祈禱，路透社無法立即核實其他影片內容的真偽。

班吉維爾在猶太節日「聖殿被毀日」（Tisha B'Av）這一天造訪艾格撒清真寺。猶太人通常在這一天禁食，哀悼數世紀前在此地被摧毀的2座古老猶太聖殿。

班吉維爾發表聲明說，他祈禱以色列能在加薩戰爭中擊敗巴勒斯坦好戰組織「哈瑪斯」（Hamas），以及被劫持的以色列人質能夠獲釋，並且再次呼籲以色列征服整個加薩走廊（Gaza Strip）。

管理艾格撒清真寺院區的伊斯蘭宗教慈善基金會（Waqf）指出，包含班吉維爾在內的另外1250人進入院區，在此祈禱、喊叫和跳舞。

以色列官方立場接受限制非穆斯林在這座清真寺院區祈禱的規定。艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第3聖地。

班吉維爾去年8月就曾參訪艾格撒清真寺，當時與數千名猶太人在此祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感區域祈禱的禁令，引發國際社會譴責。

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