快訊

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

高雄山區雨量仍可能達300毫米 「6行政區」明天停班停課

台南宣布：南化關山里4日停班課 其餘正常上班課

川普下令部署核潛艦回應俄挑釁後 俄國、大陸海軍在日本海聯合演習

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
中俄「海上聯合-2025」聯合演習8月1日在俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港開幕。新華社
中俄「海上聯合-2025」聯合演習8月1日在俄羅斯符拉迪沃斯托克某軍港開幕。新華社

俄羅斯太平洋艦隊今天表示，俄中兩國海軍在日本海舉行砲兵和反潛演習。美國總統川普近日下令部署核潛艦以回應俄方挑釁，但這次俄中聯合演習是在川普行動前就安排好的。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國太平洋艦隊表示，1艘俄軍大型反潛艦及2艘中國驅逐艦等俄中艦艇編隊聯合演習。

報導指出，俄中兩國的柴電潛艦及1艘中國潛艦救援船也參與軍演。這次演習是「海上聯合－2025」軍演的一環，該軍演預定5日結束。

國際傳真社提到，俄中海軍將進行砲兵射擊演習、反潛和防空任務演練，並完善海上聯合搜救行動。

路透社報導，川普1日表示，他已下令部署2艘核潛艦到「適當地區」，以回應前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）的「極為挑釁」言論。

川普先前揚言，由於俄羅斯持續侵略烏克蘭，將對俄國祭出新制裁。麥維德夫為此在社群平台X發文：「每次新的最後通牒都是一種威脅，是邁向戰爭的一步。不是在俄烏之間，而是和他（川普）自己的國家。」

俄羅斯太平洋艦隊日前宣稱，俄中即將在日本海舉行的海軍演習是防禦性演習，不針對第三方國家。

演習 潛艦 軍演 川普 俄羅斯

延伸閱讀

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

金融時報：美台7月初達關稅協議 遭川普擱置

反制川普 參院通過千億多項預算 重奪聯邦經費控制權

相關新聞

台灣有事南韓不想有事？外媒：南韓避免成為「被2鯨魚壓死的小蝦」

南華早報3日報導，在美中角力升溫之際，南韓日益處於壓力中心，遭遇美方加大施壓「選邊站」，即針對台海議題更明確表態，以及擴...

雪梨港灣大橋挺巴遊行因安全問題喊卡 澳警估9萬人參加：憂人多難疏散

數以萬計的示威者3日在澳洲雪梨冒雨參加挺巴遊行，跨過地標雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge），呼籲...

俄羅斯千島群島外海發生強震！規模達6.8、深度僅35公里

根據美國地質研究所（USGS），俄羅斯遠東地區的千島群島（Kuril Islands）北端在台灣時間3日下午1時37分左...

以色列極右部長參訪清真寺 祈禱人質獲釋、擊敗哈瑪斯

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，並表示他祈禱人質獲...

川普下令部署核潛艦回應俄挑釁後 俄國、大陸海軍在日本海聯合演習

俄羅斯太平洋艦隊今天表示，俄中兩國海軍在日本海舉行砲兵和反潛演習。美國總統川普近日下令部署核潛艦以回應俄方挑釁，但這次俄...

加薩燃料稀缺、醫療告急…埃及媒體：2輛油罐車將抵達加薩走廊

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）今天報導，2輛載有107噸柴油的油罐車將抵達加薩走廊。數月前以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。