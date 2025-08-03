川普下令部署核潛艦回應俄挑釁後 俄國、大陸海軍在日本海聯合演習

俄羅斯太平洋艦隊今天表示，俄中兩國海軍在日本海舉行砲兵和反潛演習。美國總統川普近日下令部署核潛艦以回應俄方挑釁，但這次俄中聯合演習是在川普行動前就安排好的。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國太平洋艦隊表示，1艘俄軍大型反潛艦及2艘中國驅逐艦等俄中艦艇編隊聯合演習。

報導指出，俄中兩國的柴電潛艦及1艘中國潛艦救援船也參與軍演。這次演習是「海上聯合－2025」軍演的一環，該軍演預定5日結束。

國際傳真社提到，俄中海軍將進行砲兵射擊演習、反潛和防空任務演練，並完善海上聯合搜救行動。

路透社報導，川普1日表示，他已下令部署2艘核潛艦到「適當地區」，以回應前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）的「極為挑釁」言論。

川普先前揚言，由於俄羅斯持續侵略烏克蘭，將對俄國祭出新制裁。麥維德夫為此在社群平台X發文：「每次新的最後通牒都是一種威脅，是邁向戰爭的一步。不是在俄烏之間，而是和他（川普）自己的國家。」

俄羅斯太平洋艦隊日前宣稱，俄中即將在日本海舉行的海軍演習是防禦性演習，不針對第三方國家。