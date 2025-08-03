加薩燃料稀缺、醫療告急…埃及媒體：2輛油罐車將抵達加薩走廊

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）今天報導，2輛載有107噸柴油的油罐車將抵達加薩走廊。數月前以色列嚴格限制向加薩提供援助物資，隨著饑荒蔓延，才放寬限制。

路透社報導，加薩衛生部表示，燃料短缺嚴重影響醫院服務，迫使醫生只能專注治療重症或受傷患者。目前尚不清楚這些油罐車是否已進入加薩。

今年3月以國限制援助物資進入加薩以來，燃料運輸一直非常稀少。以色列稱此舉是為向哈瑪斯（Hamas）武裝分子施壓，迫使他們釋放2023年10月攻擊以國時所劫持的剩餘人質。

加薩衛生部今天指出，過去24小時內又有6人死於飢餓和營養不良。自以哈戰爭爆發迄今，因此喪命的人數已增至175人，其中包括93名兒童。

以色列指控哈瑪斯造成加薩地區的苦難，但為回應國際社會日益高漲的抗議聲浪，以國上週宣布採取措施，允許更多援助物資送達加薩民眾手中，包括在某些地區暫停部分時段的戰鬥、批准空投物資，以及為援助車隊提供安全路線。

聯合國機構則稱，空投的糧食不足，以國必須讓陸路運送更多援助物資，並開放進入加薩的通道。

負責協調援助行動的以國國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）表示，自6月以來，已有35輛卡車進入加薩，幾乎所有卡車都是在7月進入當地。

哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室今天表示，7月底以國放寬限制以來，已有近1600輛援助卡車抵達。然而，許多卡車被絕望的流離失所者和武裝團體搶劫。