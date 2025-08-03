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加薩燃料稀缺、醫療告急…埃及媒體：2輛油罐車將抵達加薩走廊

中央社／ 開羅3日綜合外電報導
滿載人道援助物資的卡車在與加薩走廊接壤的拉法口岸埃及一側等待許可，以便於8月3日駛往被圍困的巴勒斯坦領土。法新社
滿載人道援助物資的卡車在與加薩走廊接壤的拉法口岸埃及一側等待許可，以便於8月3日駛往被圍困的巴勒斯坦領土。法新社

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）今天報導，2輛載有107噸柴油的油罐車將抵達加薩走廊。數月前以色列嚴格限制向加薩提供援助物資，隨著饑荒蔓延，才放寬限制。

路透社報導，加薩衛生部表示，燃料短缺嚴重影響醫院服務，迫使醫生只能專注治療重症或受傷患者。目前尚不清楚這些油罐車是否已進入加薩。

今年3月以國限制援助物資進入加薩以來，燃料運輸一直非常稀少。以色列稱此舉是為向哈瑪斯（Hamas）武裝分子施壓，迫使他們釋放2023年10月攻擊以國時所劫持的剩餘人質。

加薩衛生部今天指出，過去24小時內又有6人死於飢餓和營養不良。自以哈戰爭爆發迄今，因此喪命的人數已增至175人，其中包括93名兒童。

以色列指控哈瑪斯造成加薩地區的苦難，但為回應國際社會日益高漲的抗議聲浪，以國上週宣布採取措施，允許更多援助物資送達加薩民眾手中，包括在某些地區暫停部分時段的戰鬥、批准空投物資，以及為援助車隊提供安全路線。

聯合國機構則稱，空投的糧食不足，以國必須讓陸路運送更多援助物資，並開放進入加薩的通道。

負責協調援助行動的以國國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）表示，自6月以來，已有35輛卡車進入加薩，幾乎所有卡車都是在7月進入當地。

哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室今天表示，7月底以國放寬限制以來，已有近1600輛援助卡車抵達。然而，許多卡車被絕望的流離失所者和武裝團體搶劫。

哈瑪斯 以色列 加薩走廊

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