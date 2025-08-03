雪梨港灣大橋挺巴遊行因安全問題喊卡 澳警估9萬人參加：憂人多難疏散

數以萬計的示威者3日在澳洲雪梨冒雨參加挺巴遊行，跨過地標雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge），呼籲為飽受戰火蹂躪的加薩實現和平並運送援助物資。維基解密創辦人亞桑傑，以及曾任澳洲外交部長、新南威爾斯省省長州長的卡爾（Bob Carr）也有參加。不過，英國衛報報導，這場遊行因為安全問題被迫停止。

新南威爾斯省警方正為此召開記者會。他們估計參加者多達9萬人，現場人潮眾多難以疏散，所幸沒有傳出民眾或員警傷亡，但狀況有時「危險」，他們很擔心會發生重大事故並造成人員傷亡。

新南威爾斯省警局臨時副局長麥肯納（Peter McKenna）表示，警方估計參加遊行的民眾多達9萬人，比主辦單位估計的5萬人多了快要一倍。他說：「我們今天確實擔心人潮擁擠。我們無法讓那麼多人、規模如此龐大的人潮疏散，而不冒著發生人群踩踏事件的風險。我們也無法讓這些人潮疏散至北側進入那些火車站，而不冒著發生人群踩踏的危險。」

麥肯納感嘆：「天啊，我們實在不想每周周日都在這麼短的時間內處理這種事。我們需要時間為這些事情制訂計畫是有原因的，我認為在未來的安排中，這點必須納入考量。今天，我們很幸運，參加者表現良好。」

臨時助理局長強森（Adam Johnson）也同意麥肯納的說法。他說，他從未見過這麼「危險」的狀況，「我可以坦白說，在我從警35年的生涯中，當時狀況危險。我從未看過這麼危險的狀況。我們真的很擔心會發生重大事故且可能會有人員傷亡」。