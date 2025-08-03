俄羅斯千島群島外海強震 俄緊急服務部門示警：堪察加半島恐有海嘯
俄羅斯千島群島（Kuril Islands）外海今天稍早發生規模7.0強震後，俄國緊急服務部門表示，遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）有3個區域可能面臨海嘯。
千島群島外海發生強震後，俄羅斯緊急服務部門於通訊軟體Telegram發文寫道，「海浪高度預估較低，但大家仍須遠離海岸」。
美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）測得這起地震規模為7.0，但沒有發布海嘯警報。
俄羅斯新聞社（RIA）和科學家今天也指出，堪察加半島的克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）於夜間爆發，為600年來首度噴出熔岩。
路透社報導，千島群島外海強震及克拉舍寧尼科夫火山噴發，可能跟上週搖撼俄羅斯遠東地區的規模8.8強震有關。
千島群島位於堪察加半島南端，俄國科學家7月30日曾示警，未來幾週這個區域可能發生強烈餘震。
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