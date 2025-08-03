力挺巴勒斯坦！雪梨港灣大橋數萬人走上街頭遊行 亞桑傑也現身

數以萬計示威者今天在澳洲雪梨冒雨遊行，跨過地標雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge），呼籲為飽受戰火蹂躪的加薩實現和平並運送援助物資，維基解密創辦人亞桑傑出面相挺。

路透社報導，巴勒斯坦當局說，加薩走廊（GazaStrip）已有超過6萬人命喪以色列及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間將近2年的戰爭。多國政府和人道組織表示，糧食短缺導致當地人普遍挨餓。

一些與會者今天拿著象徵飢餓的鍋碗瓢盆，參與這場被主辦單位稱作「為人道遊行」（March for Humanity）的活動，揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）也在其中。

法新社報導，亞桑傑去年從戒備森嚴的英國監獄獲釋後返回澳洲。遊行照片顯示，他與家人一起，與曾任澳洲外交部長及新南威爾斯州（New South Wales）州長的卡爾（Bob Carr）同行。亞桑傑並未對群眾或媒體講話。

新南威爾斯州警方表示，他們部署數百名警力，並呼籲遊行人士保持和平。墨爾本（Melbourne）的類似抗議遊行也有警方在現場。

以色列最近幾週面臨的外交壓力日增。法國和加拿大表示將承認巴勒斯坦國；英國則表示，除非以色列解決人道危機並達成停火協議，否則英國也將跟進。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾表態支持兩國方案（two-state solution），並稱以色列拒絕援助和殺害平民的行為「不容辯解或忽視」，但他尚未承認巴勒斯坦國。