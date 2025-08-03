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與以色列人質家屬會面！美國特使訪特拉維夫 打包票「會努力帶回剩下的人質」

中央社／ 特拉維夫2日綜合外電報導
8月2日，美國特使史蒂夫·維特科夫 (Steve Witkoff)（左）抵達特拉維夫「人質」廣場，會見加薩以色列人質的家屬。法新社
8月2日，美國特使史蒂夫·維特科夫 (Steve Witkoff)（左）抵達特拉維夫「人質」廣場，會見加薩以色列人質的家屬。法新社

美國總統川普的中東特使魏科夫今天和加薩以色列人質的家屬見面。2023年10月哈瑪斯攻擊事件引爆的戰爭至今已持續近22個月，人們益發擔憂人質的性命安全。

法新社報導，網路上分享的影片顯示，魏科夫（Steve Witkoff）抵達以色列特拉維夫，與「人質和失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing FamiliesForum）成員會面，家屬們高喊「帶他們回家！」、「我們需要你們的幫助」。

前一天，魏科夫造訪加薩一個由美國支持的援助站，視察對這個飽受摧殘的巴勒斯坦領土運送食物的工作。

21歲人質尼姆洛德．科恩（Nimrod Cohen）的兄弟約塔姆．科恩（Yotam Cohen）告訴法新社：「戰爭必須結束。」

「以色列政府不會心甘情願地結束這一切。它拒絕這樣做。」

「必須阻止以色列政府。為了我們，為了我們的士兵，為了我們的人質，為了我們的子孫後代，也為了中東所有人的子孫後代。」

會後，論壇發表聲明指出，魏科夫個人對「人質和失蹤家庭論壇」成員打包票說，他和美國總統川普將努力帶回剩下的人質。

與此同時，一名被扣押在加薩近22個月的以色列人質的家人，指責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）以飢餓折磨他，作為其宣傳活動的一部分。

哈瑪斯武裝部隊連續第2晚發布24歲男子大衛（Evyatar David）瘦骨嶙峋，身處狹窄混凝土地道中的影片，大衛一家對此作出回應。

大衛的家人在聲明中表示：「哈瑪斯利用我們的兒子進行卑鄙的飢餓宣傳，將其作為活體實驗。故意讓我們的兒子挨餓，作為宣傳的一環，是世界上最可怕的行為之一。」

大衛和朋友吉柏亞－達拉爾（Gal Gilboa-Dalal）在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時遭哈瑪斯綁架，哈瑪斯那場攻擊引發了加薩戰爭。

他們是被綁架的44名音樂節參與者之一。

2月下旬，哈瑪斯發布影片，顯示大衛和吉柏亞－達拉爾被關在車內，被迫觀看不遠處的人質釋放儀式。

哈瑪斯攻擊劫持了251名人質，其中49人至今仍被關押在加薩，根據以色列軍方，其中27人已經死亡。

人質 美國 川普 哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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