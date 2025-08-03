俄羅斯千島群島外海發生強震！規模達6.8、深度僅35公里

美國總統川普承諾「讓美國再次偉大」，他1月回鍋白宮以來，不只一次揚言要拿下丹麥屬地格陵蘭，還以高關稅逼迫歐盟達成貿易協議，並在俄烏戰爭之際威脅歐洲增加國防開支。這些動作似乎產生意想不到的副作用，讓歐洲再次團結。

2025-08-03 10:30