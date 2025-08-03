俄羅斯千島群島外海發生強震！規模達6.8、深度僅35公里
根據美國地質研究所（USGS），俄羅斯遠東地區的千島群島（Kuril Islands）北端在台灣時間3日下午1時37分左右，發生一起規模6.8的強烈地震，震央位於大洋城（Severo-Kurilsk）以東121公里處，震源深度僅約35公里。
大洋城位於俄羅斯的千島群島北端，地處環太平洋地震帶，過去亦曾多次發生強震。本次地震為該區近月來規模最大之一，地震發生後，相關單位正持續監控海面變化與後續餘震情況。
目前尚無災情傳出，但專家提醒沿岸地區仍需警戒可能發生的海嘯。
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