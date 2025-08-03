俄千島群島規模6.7地震 無海嘯威脅
德國地球科學研究中心表示，俄羅斯千島群島（KurilIslands）今天發生規模6.7地震，所幸沒有海嘯威脅。
路透社報導，德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）最初測得地震規模為6.35，震源深度為10公里。
美國地質調查所（USGS）測得地震規模為7.0，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）推估的地震規模也是7.0，並表示此次地震並未引發海嘯警報。
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