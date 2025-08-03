台灣有事南韓不想有事？外媒：南韓避免成為「被2鯨魚壓死的小蝦」

南華早報3日報導，在美中角力升溫之際，南韓日益處於壓力中心，遭遇美方加大施壓「選邊站」，即針對台海議題更明確表態，以及擴大美韓共同防禦條約適用台海潛在衝突；對此，新上任的南韓總統李在明傾向模糊以對。分析人士警告，南韓正走在高度敏感的地緣政治鋼索上，必須展現無比的戰略靈活，才能避免成為「兩大鯨魚鬥爭下被壓死的小蝦米」。

首爾大學和平統一研究所高級研究員張永石（Chang Yong-seok，音譯）分析指出：「若南韓喪失戰略彈性，恐淪為兩條大鯨魚鬥爭下被壓死的小蝦米。」他認為，中國若真有意穩定地區局勢，應對北韓的挑釁行為加以約束，為南韓創造外交迴旋空間。張永石曾任南韓總統國安顧問。

不過，這樣的空間正在萎縮。首爾東國大學教授高有煥（Koh Yu-hwan，音譯）表示，在可能爆發的台海衝突中，南韓陷入政策困境。他指出：「華府正要求南韓對中國採取更清晰立場，但南韓利益未必全然與圍堵中國相符。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國事務研究席資深顧問塞勒（Sydney Seiler）表示，若朝鮮半島爆發衝突，中國可能構成「第三方介入的威脅」，支援平壤。若台海有事，「美韓預作規畫是最為明智的作法」，因為北韓的動向將決定局勢演變，「是一項關鍵變數」。

塞勒補充，最重要的是北京和平壤清楚了解美韓共同承諾抵禦來自中國或北韓侵略，而若南韓方面「表現出冷漠、漠不關心、等距外交或風險迴避，北京將對這樣的破口加以利用」。

李在明競選時曾公開表示，南韓不應拒絕接納中國、俄羅斯，或與中俄為敵，外交政策應以國家利益為本。他強調，「若台海發生衝突，南韓應避免介入，優先考量自身利益」。

在日、美、韓三邊合作升溫之際，南韓政府也受到美方更多施壓，要求把《美韓共同防禦條約》適用範圍擴大到台海情境。條約中提及「太平洋地區發生武裝攻擊」可構成共同防禦義務，但南韓政府至今未明確接受或拒絕。

專家認為，面對美中對抗加劇，南韓要保持模糊的空間愈發困難。首爾東國大學教授高有煥認為：「只要南韓無法明確界定駐韓美軍在台海危機中的角色，外界將持續猜測，屆時南韓到底是否會直接涉入。」