以色列攻擊加薩 巴勒斯坦紅新月會人員1死3傷

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）今天表示，以色列攻擊他們在加薩的汗尤尼斯（Khan Yunis）總部，造成1名工作人員喪生、另外3人受傷。

法新社報導，這個援助組織在社群平台X發文指出，「以色列軍隊攻擊巴勒斯坦紅新月會汗尤尼斯總部，導致大樓1樓起火，1名工作人員喪生，另有3人受傷。」

巴勒斯坦紅新月會表示，一段「捕捉到攻擊最初瞬間」的影片顯示，建築物內燃起熊熊大火，瓦礫散落一地。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）近2年前在加薩走廊爆發衝突，多個聯合國機構都曾示警，加薩正處於「全面饑荒的邊緣」，再不行動恐為時已晚。

哈瑪斯2023年10月突襲以色列，是以哈戰爭的導火線。根據以色列官方數據，哈瑪斯這場突襲行動造成1219人喪生，其中多為平民。

哈瑪斯突襲以南之後，以色列旋即回擊哈瑪斯控制的加薩走廊。聯合國認定可信的加薩衛生單位數據顯示，以色列迄今在加薩殺害至少6萬332人，其中多為平民。