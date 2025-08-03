教宗吸引近150國青年湧羅馬 盼掀天主教信仰熱情

成千上萬名年輕人今天湧入羅馬外圍大片空地，爭睹天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）一眼，是這位教宗5月上任以來最大活動，並意在激起天主教年輕信徒的熱情。

綜合路透社和法新社報導，今天的活動隸屬「禧年青年日」（Jubilee of Youth）一環，吸引146國超過80多萬名年輕朝聖者共襄盛舉，主辦單位表示人數或許高達100萬。

教宗微笑著向群眾揮手致意並賜予祝福。他在行經過程中還時而接住年輕人拋向他的玩偶與國旗。

69歲的良十四世稍後向群眾發表談話說：「親愛的年輕人…我為你們祈禱，願諸位以喜樂及勇氣來堅守信仰。」

「尋求正義來建立更具人性的世界。」他說：「為貧困者服務，見證我們希望從鄰人那裡得到的善意。」

為了一睹教宗風采，許多年輕人在直逼攝氏30度的高溫下等待一整天。主辦單位動用水砲來幫助群眾降溫。

許多年輕人預料將就地過夜，等待明天一早教宗主持彌撒時再看他第二眼。

義大利國營電視廣播公司（RAI）形容這場活動為天主教版胡士托（Woodstock）音樂節，一整天下來現場有20多個音樂和舞蹈團體表演助興，而群眾席地而坐，鋪上毯子、靠枕休憩，並撐著傘觀賞演出。

「禧年青年日」7月28日拉開序幕，距離良十四世上任已近3個月，而上一次在羅馬舉行這麼大規模的青年集會已是25年前的事，當時的教宗是波蘭籍的若望保祿二世（Pope John Paul II）。