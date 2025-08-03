和平協議後 盧安達與民主剛果再尋求經濟合作

美國表示，剛果民主共和國和盧安達自簽署和平協議後，已於首批會談期間達成經濟合作協約大綱。

法新社報導，6月達成的和平協議意在解決民主剛果東部、與盧安達接壤地區數十年的衝突。這起協議在美方監督之下完成，此時的華府正尋求打通當地豐富礦物資源的管道。

美國國務院說，本月1日起草的「經濟整合架構」是上述和平協議的一環。

根據這項和平協議，這個架構設計用來讓諸如鈳鉭鐵礦、鋰等關鍵礦物的供應鏈更加透明化，應可於9月底生效。

美國國務院表示，民主剛果和盧安達已同意在「包括能源、基礎建設、採礦、國家公園管理及觀光、公衛等領域」進行協調。美方並未提供更多細節。

川普政府非洲事務資深顧問布洛斯在社群平台X貼文指出：「這些里程碑代表著著在推動安全、經濟合作的具體進展，並依據『和平協議』（Peace Agreement）共同尋求和平與繁榮。」