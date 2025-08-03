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法友台小組批左翼親中報告 發聲明澄清台灣地位

中央社／ 巴黎2日專電

法國國民議會友台小組1日針對日前國民議會極左議員提交的「歐中關係報告」發表聲明，批評報告如北京錯誤詮釋，澄清聯合國決議從未稱台灣為中國一省。聲明強調正破壞區域穩定與台海現狀的是中國，盼北京遵守國際原則。

法國國民議會歐洲事務委員會6月17日發布一份由極左政黨「不屈法國」（LFI）議員希基魯（Sophia Chikirou）撰寫的「歐盟與中國關係報告」，內容極度親中。希基魯在文中提出50多項建議，敦促重啟歐中合作。

在歐洲委員會架構下，報告當時只有8位議員出席，最終同意發布報告，並於6月底公布在國會網站。消息7月首先由世界報（Le Monde）披露，其內容甚至與政府方向背道而馳，引發譁然，遭致各界批評。

以法國國民議會議員巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）為首的友台小組在1日公布的聲明中寫道，盼針對報告提及台灣的部分進行澄清。

報告複製北京論述，稱對聯合國而言，「台灣是中國一省」。友台小組駁斥，報告採取與中國官方外交措辭相似的視角處理，且出現許多錯誤詮釋而感到遺憾，「就如同北京曲解了聯合國大會第2758號決議一樣」。

聲明強調，2758號決議並未決定台灣的法律地位問題，僅承認中華人民共和國是中國在聯合國的合法代表。「它並不排除台灣在其他國際組織或機構中擁有單獨代表權的可能性，也不對各國與台灣的關係施加任何限制」。

友台小組成員重申，根據1982年「聯合國海洋法公約」，台灣海峽為國際航道。世界貿易很大一部分經過該區域，維護台灣海峽的穩定和航行自由是國際社會的戰略優先事項。

同樣，軍艦也享有無害通行權，符合國際海事法的規定。友台小組敦促法國繼續行使這項權利，如盟友英美一樣，致力維持現狀。

「於此同時，不斷升級軍演的中國正透過入侵台灣的防空和海防區，以及大規模包圍演習等來威脅現狀。顯然，北京計劃增強戰略，希望對台灣及台灣人民施加軍事和心理壓力」。

不屈法國的報告建議「退出歐洲和法國的印太戰略」，認為戰略對中國太「具攻擊性」，並質疑北大西洋公約組織主導的東南亞海上演習。

對此，巴緹斯黛與友台小組議員指出，「這樣的看法既無視國際法，也無視法國在印太地區捍衛的國家利益，尤其有法國公民居住的南太平洋地區」。

此外，法國友台議員也反對報告中使用的部分術語，如將台灣指為美國的「衛星國」，因這種說法否定了互惠互利等雙邊夥伴關係的現實。

極左派報告認為美國與歐盟對北京採取挑釁立場，法國友台議員也在聲明中澄清，表示歐盟對外行動皆基於尊重多邊主義和外交。

最後友台小組強調，「相反地，中華人民共和國卻基於自身對國際法的解讀，推行破壞穩定的戰略」。

「這種戰略也針對該區其他鄰國，受到大量譴責，因為它損害了區域穩定，違反1945年聯合國憲章所確立的共存與和平解決衝突原則。中國自稱致力於多邊主義，理應努力尊重這些原則」。

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