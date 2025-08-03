哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國 否則不會解除武裝

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天表示，除非巴勒斯坦獨立建國，否則不會解除武裝。這意味著哈瑪斯再次拒絕以色列對終止加薩戰爭所提出的關鍵要求。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）與以色列的間接談判上週陷入僵局，這場磋商的目的在於促成加薩戰爭停火60天，以及達成釋放人質的協議。

調解以哈停火的卡達和埃及7月29日表態支持法國跟沙烏地阿拉伯提出的一項聲明，其內容概述了以兩國方案解決以色列與巴勒斯坦衝突的步驟，其中包括哈瑪斯必須將武器交給西方支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。

但哈瑪斯發布的聲明寫道，除非建立「以耶路撒冷為首都、擁有完全主權的獨立巴勒斯坦國」，否則不會放棄自身「武裝抵抗」權利。

以色列認為哈瑪斯解除武裝是談成任何終止衝突協議的關鍵條件，但哈瑪斯一再強調自己無意放下武器。