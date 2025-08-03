涉虛開發票給中資公司…塞爾維亞火車站坍塌事故 多人被捕

（德國之聲中文網）周五（8月1日），塞爾維亞包括前建築、交通和基礎設施部長莫米羅維奇（Tomislav Momirovic）以及國有鐵路基礎設施公司前執行總經理蘇爾蘭（Nebojsa Surlan）在內的11人被逮捕，他們涉嫌與去年11月火車站頂棚坍塌事件有關。當時造成16人死亡，並隨後引發塞爾維亞數十年來最大規模的反政府抗議浪潮。

塞爾維亞負責有組織犯罪的檢察官辦公室一份聲明稱，6名嫌疑人涉嫌虛開發票給兩家中國公司——中國鐵路國際公司和中國交通建設集團，這兩家公司當時負責重建諾維薩德（Novi Sad）火車站和鐵軌。嫌疑人被指控造成塞爾維亞國家預算損失1.156億美元，同時，通過虛開發票，中國企業“非法獲利”1880萬美元。

去年11月，包括莫米羅維奇的繼任者韋西奇（Goran Vesic）等多人被拘留，他們涉嫌犯有危害公共安全的刑事犯罪。

檢察官辦公室的聲明稱，莫米羅維奇和韋西奇這兩名部長以及另外三名嫌疑人協助中國兩家建築公司獲得超過12億美元的工程費，此外還有超過6400萬美元的額外工程。

大規模示威活動

諾維薩德火車站頂棚坍塌事件發生後，塞爾維亞各地爆發持續數月的抗議浪潮，包括大學停課。總統武契奇的執政受到動搖。武契奇曾是極端民族主義者，2008年則轉而支持加入歐盟。

示威者指責腐敗是造成坍塌事故的元凶，要求提前大選，希望借此讓武契奇及其政黨在掌權13年後下台。

示威者指責武契奇及其盟友與有組織犯罪有關聯、使用暴力對待對手以及限制媒體自由。武契奇則否認這些指控。

負責諾維薩德火車站的除兩家中國公司外，還有法國的Egis公司和匈牙利的Utiber公司。

本周五，再有數千人在塞爾維亞首都貝爾格萊德等幾個城市舉行抗議，紀念坍塌事故發生9個月。

一名在諾維薩德市參加示威的大學生向法新社表示：“這是對體制的抗爭，對他們來說，人命還沒有公共招標時擲出的金額值錢。”

（路透社、法新社、中德意志電台）

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