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「完全無關緊要」川普下令派2核潛艦靠近俄 英海軍退將：玩文字遊戲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普1日在馬里蘭州安德魯聯合基地登上總統專機空軍一號，準備前往紐澤西州。路透
美國總統川普1日在馬里蘭州安德魯聯合基地登上總統專機空軍一號，準備前往紐澤西州。路透

美國總統川普1日接受極限新聞（Newsmax）獨家專訪時，點名批評俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫「口出狂言」，談及核武的「終極威脅」，因此下令派遣2艘核子潛艦「更靠近」俄羅斯。然而，英國天空新聞報導，退役英國皇家海軍上將帕里（Chris Parry）表示，川普在玩文字遊戲，因為考慮到核潛艦的能力，核潛艦更靠近俄國「完全無關緊要」。

帕里告訴天空新聞節目主持人麥卡弗里（Darren McCaffrey）：「川普是在玩文字遊戲。核潛艦更靠近俄國的事實完全無關緊要，無論核潛艦距離約160公里還是約6437公里，都無關緊要。這些飛彈能飛行數千公里，而且核潛艦巡邏的區域和目標都已被明確劃定。」

天空新聞指出，核動力的俄亥俄級潛艦能攜帶多達24枚三叉戟2型D5彈道飛彈（Trident II D5 ballistic missiles），這種飛彈能發射多枚熱核彈頭，射程長達7402公里。

帕里也解釋，核潛艦一年365天、每天24小時都在巡邏。他補充說：「很多都是浮誇的言詞。這只是場口水戰，沒什麼實質內容。」

潛艦 川普 英國 海軍 俄羅斯 彈道飛彈

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