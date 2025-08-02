加薩戰鬥恐不停歇 以色列國防軍放話：除非達成1條件

以色列國防軍總參謀長薩米今天警告，若與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯的談判未能使其挾持的人質迅速獲釋，以軍在加薩走廊的戰鬥將不會停歇。

法新社報導，根據以色列軍方發布的聲明，薩米（Eyal Zamir）在加薩走廊（Gaza Strip）對以色列軍官發言時表示：「我估計接下來幾天我們將知道我們是否能達成讓我們的人質獲釋的協議。如果沒有，戰鬥將繼續進行不會停歇。」

以軍還發布影片顯示，薩米在1個指揮中心視察官兵。

根據以軍說法，哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊以色列時綁架的251名人質當中，仍有49人身在哈瑪斯所控制的加薩走廊，其中27人已經死亡。

若干巴勒斯坦武裝團體本週發布2段影片，當中可見幾名人質看來消瘦虛弱。

在美國、埃及與卡達斡旋下，以色列和哈瑪斯曾就停火及釋放人質展開談判，但在7月破裂。此後一些以色列人要求採取更強硬的軍事行動。

然而，以色列當局也面臨越來越大的國際和國內壓力，要求再度努力與哈瑪斯達成停火。包括許多人質的親屬在內有這樣的呼聲。

與此同時，人道援助機構示警，受到以色列限制援助的影響，加薩走廊居民正在面臨饑荒災難。