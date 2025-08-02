影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

阿茲特克電視台（TV Azteca）報導，秘魯最重要的卡亞俄港（Puerto del Callao）因台灣長榮海運旗下「長月輪」（Ever Lunar）有多達50個貨櫃掉入海中，被迫全面關閉，癱瘓長達數小時。

卡亞俄灣是秘魯的海運核心，卻在當地時間1日清晨變得一片混亂，335公尺長的「長月輪」當時正停泊在灣內，卻突然發生事故。

La pesadilla de cualquier embarcador y ha ocurrido en el Callao!

Lo poco que se sabe es que se trata de la nave EVER LUNAR estaba a punto de zarpar del Callao (Perú) hacia Buenavetura (Colombia). Ordenaron el cierre de toda la bahía.#puerto #callao #Peru pic.twitter.com/c0AG453pmv — El Gabo (@Gaboestopario) August 1, 2025

據報現場影像顯示，部分貨櫃在甲板上堆疊倒塌，其中一個甚至懸掛在船側，數十個貨櫃及其部分貨物漂浮在海上。港務機關隨後宣布進入V級安全封港狀態，這是當地最高級別的安全措施之一，導致DP World與APM Terminals等主要碼頭的作業全面停擺，貿易流動受到嚴重衝擊。

祕魯國家港務局（APN）證實，共有50個貨櫃落海，並引述航運代理指出，這批貨櫃中並無危險物品。海岸警衛隊隨即展開緊急應變行動，派遣巡邏艇封鎖事故海域，拖船則待命準備展開回收作業。

📦 El Servicio de Tráfico Marítimo del Callao (VTS-Callao) reportó la caída de contenedores desde la motonave EVER LUNAR, de Evergreen, nave que opera bajo bandera tailandesa.



🚢 Más detalles del incidente en la siguiente nota: https://t.co/9fyJaenhDe pic.twitter.com/KFbiYbkeX4 — Logistica360Chile (@Logistica360Cl) August 1, 2025

當局已著手展開調查，初步排除海象因素，將焦點鎖定在貨櫃繫固裝置（lashings）可能破裂，引發災難性的連鎖反應。

#LOÚLTIMO Cierran temporalmente Puerto del Callao tras caída de decenas de contenedores de un buque de bandera taiwanesa, "Ever Lunar", en la bahía. pic.twitter.com/TPQ7qTIGid — Aldo (@AldoLlanosM) August 1, 2025

阿茲特克電視台指出，這起事件在秘魯前所未見，也讓全球航運巨擘長榮的安全操作流程置受到關注。這也是長榮在短短數日內第二起類似事件。「長功輪」（Ever Feat）7月31日才傳出，在烏拉圭蒙得維的亞港（Montevideo）航行途中，有超過30個貨櫃倒塌的事故。