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川普再批麥維德夫口出狂言 稱美核潛艦「更靠近」俄羅斯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1日在穿過白宮南草坪登上陸戰隊一號直升機前與記者交談。美聯社
美國總統川普1日在穿過白宮南草坪登上陸戰隊一號直升機前與記者交談。美聯社

美國總統川普1日接受極限新聞（Newsmax）獨家專訪時，點名批評俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）「口出狂言」，談及核武的「終極威脅」，因此下令派遣2艘核子潛艦「更靠近」俄羅斯。

川普在白宮接受節目主持人芬納蒂（Rob Finnerty）專訪時表示，一聽到有人提到核武，他的「眼睛就會亮起來」，而這次是因為麥維德夫。

他說：「俄羅斯一位前總統，現在掌管一個非常重要委員會的麥維德夫，說了一些非常糟糕的話，談到了核武。你知道的，當你一提到『核』這個詞時，我的眼睛就會亮起來。我會說：『我們最好小心一點』，因為這是終極威脅。」

麥維德夫前一天在Telegram發文提醒川普，「想想他最愛的那些喪屍電影，還有那不存在的『死亡之手』（Dead Hand）有多危險」；「死亡之手」是前蘇聯末日自動核子打擊系統的啟動機制。

川普表示：「他不該說那種話，他口出狂言，過去也曾說過類似的話。所以我們總是要做好準備，而我已經派遣2艘核子潛艦前往該地區。我只是想確保他說的話只是嘴上說說，不會真的做出什麼。」

當芬納蒂詢問潛艦是否更靠近俄羅斯時，川普回答說：「它們更靠近俄羅斯。沒錯，確實更靠近俄羅斯。」

川普接著批評俄烏戰爭「局勢糟糕勢」。他說：「這是拜登的戰爭，不是我的戰爭。這場戰爭根本不會發生，在我任內四年完全沒發生過。除了我和（俄羅斯總統）普亭的對話之外，根本沒有人提過這件事。那是他最重視的事情，但他不會入侵烏克蘭。我要說，這場戰爭應該結束，這是一場可怕的戰爭。」

川普近日向俄羅斯下達最後通牒，要求8日前達成停火協議。他表示，如果屆時仍未達成協議，「我們就會祭出制裁」，但也坦言普亭「對制裁很有一套，他懂得如何規避制裁」。

芬納蒂詢問川普，過去幾個月他對普亭的看法是否有所改變。川普說：「他顯然是個硬漢，這一點沒變。但我很驚訝，我們曾有很多良好的對話，看起來有機會結束這一切，結果炸彈突然開始飛來飛去。」

川普 普亭 核武 俄羅斯 俄烏戰爭

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