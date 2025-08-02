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在糧援據點殺害加薩民眾 HRW控以色列觸犯戰爭罪

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
圖為救援物資從飛機上空投下來，降落在加薩上空。路透社
圖為救援物資從飛機上空投下來，降落在加薩上空。路透社

國際非政府組織「人權觀察」（HRW）今天指控以色列犯下戰爭罪並違反國際法，理由包括以軍在加薩糧援發放點附近開火造成死傷，以及系統性剝奪食物、援助與其他基本民生資源。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，「人權觀察」表示，自從「加薩人道主義基金會」（GHF）5月底開始運作以來，4個現址附近已發生好幾起大規模死傷事件。加薩人道主義基金會是由美國與以色列支持成立的單位。

以色列國防軍（IDF）在一份回應「人權觀察」的聲明裡表示，他們允許加薩人道主義基金會在分配援助物資時「獨立運作」，以軍部隊只在「附近地區」作業，確保食物能有序發放。

然而「人權觀察」危機與衝突事務副主任威利（Belkis Wille）說：「以軍部隊不只蓄意讓巴勒斯坦平民挨餓，如今還幾乎每天射殺這些為家人拼命尋找食物者。美國所支持的以軍與私人包商所設這種有問題、軍事化援助分發系統，已將糧援分發變成血腥屠殺現場。」

在以色列今年稍早實施為期11週的全面封鎖、禁止所有人道援助物資進入加薩地帶後，進入加薩的援助物資現正緩慢恢復。據聯合國與多個援助組織的說法，以色列早先的封鎖導致加薩出現普遍營養不良，並可能引發飢荒；以色列官員則一向指控是哈瑪斯竊取援助物資。

但美廣新聞網表示，根據他們所取得的一份美國國際開發總署（USAID）的報告，裡面調查超過150宗美方資助的人道援助物資於加薩遭竊或遺失的通報案件，結果並未發現任何證據支撐是哈瑪斯有系統地移轉援助物資才導致當地出現目前這種程度的飢荒。

全球監控飢餓情勢的機構「糧食安全階段綜合分類」（IPC）7月29日發布最新報告指出「最糟情況的飢荒正於加薩走廊上演」，民眾「獲得食物及其他基本物資與服務的能力，已降至空前新低」。

「人權觀察」呼籲各國施壓以色列停止使用致命武力作為管制人群手段、解除援助物資進入加薩的限制措施，並終止由美以兩國所設的加薩人道主義基金會運作。

美國 人權 以色列 加薩走廊

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