升高威脅？川普調動核潛艦回應俄官員挑釁 專家點破關鍵

美國總統川普1日宣布，基於俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）的「高度挑釁性」言論，他已經下令2艘核子潛艦部署在適當區域。隨後向記者表示，他無法對任何有關核武的言論掉以輕心，美國必須隨時「完全準備好」應對任何潛在衝突。

川普日前向俄羅斯祭出最後通牒，限俄方在8日與烏克蘭達成停火協議，隨後便與麥維德夫在社群媒體上隔空交火，並於1日在真實社群發文宣布調動核子潛艦，以防「愚蠢且煽動性的言論不僅止於此」。他還寫道：「言語非常重要，往往會導致意想不到的後果，我希望這次不會是其中一例。」

美聯社報導，川普1日傍晚離開白宮，準備前往新澤西州的私人寓所過周末時，有記者詢問潛艦將重新部署到何處，但他未透露任何具體細節。

川普說：「我們必須這麼做，只是需要小心點。有人提出威脅，我們認為這不合適，所以我必須非常謹慎。」他還表示：「我這麼做是基於對我們人民安全的考量」，且「我們會保護我們的人民。」接著又提到麥維德夫，「他談到了核武。當你談到核武時，我們必須做好準備，而我們已經完全準備好了。」

儘管川普此舉正值美俄關係處於敏感時刻，但美國核子潛艦本就常態性在全球熱點地區巡邏，因此目前尚不清楚川普的命令會產生何種影響。路透報導，美國海軍與五角大廈拒絕就川普的言論發表評論，也未對潛艦是否已調動發表看法。

由於潛艦執行核子威懾任務極為敏感，美軍極少討論潛艦的部署和位置，但安全分析師認為，川普此舉屬於對俄言辭升級，但未必構成軍事升級，原因是美國早已部署具備打擊俄羅斯能力的核子動力潛艦。

美國科學家聯盟（FAS）核子資訊計畫主任克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，美國核子潛艦原本就已部署在可對俄羅斯境內目標發動攻擊的位置。他說：「這些潛艦一直都在，不需要移動部署。」並指出，川普只是回應麥維德夫的「瘋狂言論」。