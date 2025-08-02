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新聞分析／古巴飛彈危機2.0？川普大膽挑戰底線 美俄核戰風險升高

聯合報／ 本報編譯張佑生
美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「明尼蘇達」號。路透
美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「明尼蘇達」號。路透

美國總統川普1日說，他已下令部署2艘核潛艦以回應俄羅斯前總統麥維德夫「極為挑釁」的言論。從未有過美國領導人選擇進行如此大膽的核邊緣政策。美國總統公然踏上核戰升級階梯的第一階。令人意外的是，幾乎無人因此恐慌。

英國電訊報分析，在正常時期，這將是一個非同尋常、劃時代且令人恐懼的時刻。即使在冷戰時期，也從未有美國總統公開將核潛艦部署至靠近俄羅斯水域的地區。從未有過一位美國領導人選擇進行如此類型的核武擦邊政策。

確實，1962年的古巴飛彈危機中，蘇聯曾將核彈頭部署至距離美國海岸僅90英里的地方，引發為期13天的全球末日恐懼，世界屏息以待。然而，鑑於川普一貫異想天開的執政風格，今日幾乎無人因此驚慌。

這顯然不是第二次古巴飛彈危機。

然而，這並不意味著美國總統的最新舉動毫無風險。他以一種前所未有的方式，幾乎漫不經心地改變了華府對俄羅斯的核態勢（nuclear posture），這是他的前任們從未敢於嘗試的舉動，相當於輕率地攀登核升級階梯的第一階。

若俄羅斯總統普亭選擇以同等方式回應，可能引發一場重大危機。

不過，這種可能性似乎不大——這或許是川普的算計。事實上，他似乎正借鑒俄羅斯的策略手冊。

普亭長期以來將核武姿態作為脅迫工具。在與西方的緊張局勢中，他曾將可搭載核彈頭的伊斯坎德爾飛彈部署至與北約成員國波蘭接壤的加里寧格勒飛地。2023年，他更在白俄羅斯部署戰術核武器，這是冷戰結束後俄羅斯首次將核武部署於境外。他還多次暗示可能在烏克蘭使用戰術核武器。

普亭1日宣布俄羅斯已開始生產「奧列什尼克」極音速中程飛彈，並重申計劃於今年內在白俄羅斯部署這些飛彈。他甚至誇口已選定部署地點。

近日，俄羅斯前總統、現為普亭社群媒體「金牌打手」的麥維德夫，曾多次揮舞核武大棒，他警告川普的威脅可能引發美俄之間的戰爭。

川普的威脅最好被視為一種表演——高風險、魯莽的表演，但終究是表演。

對購買俄羅斯能源的國家——主要是中國、印度、土耳其和阿拉伯聯合大公國——實施次級制裁，將帶來重大的外交挑戰。

若川普選擇在這些威脅上退讓，他可以將核潛艦部署作為證明他對俄羅斯態度嚴肅的證據。這一策略的風險較高，但相較於對盟友加徵關稅以換取其他領域的外交善意，其成本可能低得多。

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