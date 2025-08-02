美特使赴加薩視察 聯合國稱上千人領物資時喪命

中央社／ 開羅/耶路撒冷1日綜合外電報導

美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在加薩走廊視察美國支持的援助行動，成為加薩戰爭開打以來第一位引人注目前往當地的美國官員。

聯合國指稱，加薩走廊的致命局勢有部分要歸咎於前述援助行動。

路透社報導，魏科夫在加薩南部城市拉法（Rafah）視察由美國和以色列支持的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）營運的一處地點。

「加薩人道主義基金會」今年5月底開始運作，受到人道組織和許多外國政府猛烈批評。一個全球飢餓監測組織本週警告，饑荒正在加薩蔓延。

聯合國表示，自「加薩人道主義基金會」開始運作以來，當地超過1000人在嘗試取得援助物資時被殺，多數是遭在基金會據點附近執行任務的以色列軍隊射殺。

以色列軍方承認其部隊射殺一些尋求援助的巴勒斯坦人，並稱已下令部隊改善因應作為。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）與魏科夫同行。

「加薩人道主義基金會」發言人費伊（ChapinFay）在聲明中說：「川普總統瞭解加薩的利害關係，優先要務是提供糧食給平民，而非（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）。」聲明附上的照片顯示魏科夫穿著灰色迷彩上衣、防彈背心，戴著一頂寫有「讓美國再次偉大」的棒球帽，後面還繡著川普的名字。

魏科夫在社群平台X發文說：「這趟訪問行程目的是讓@POTUS（川普）清楚瞭解人道情勢，幫助擬定分發糧食和醫療援助給加薩人民的計畫。」

美國 川普 以色列

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