美俄日4人組升空赴國際太空站　將模擬登月情境

中央社／ 甘迺迪太空中心1日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX）今天將一個4人團隊送上國際太空站（ISS），在這座軌道實驗室展開最新一次研究考察。

法新社報導，美國太空人卡德曼（Zena Cardman）和芬克（Mike Fincke）、日本太空人油井龜美也，以及俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人普勒托諾夫（Oleg Platonov），於上午11時43分搭乘SpaceX的乘龍號（Crew Dragon）太空船，搭載在獵鷹9號（Falcon 9）火箭上，從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。

這趟Crew-11任務是根據NASA商業載人計畫（Commercial Crew Program）前往國際太空站的第11次人員輪調任務。這項計畫目的是與私人企業合作以接續太空梭時代。

參與Crew-11任務的太空人在6個月停留期間，將模擬在美國主導的「阿提米絲」（Artemis）計畫下於月球南極附近可能遇到的登陸情境。

他們將用掌上型控制器和多種顯示螢幕，測試重力變化如何影響太空人駕駛太空船的能力，包括未來的月球登陸器。

Crew-11任務攜帶的貨物包含亞美尼亞的石榴籽，這些種子將與地球上的一批對照組相互比較，研究微重力如何影響作物生長。

國際太空站將於2030年之後除役，其軌道逐漸降低，直到在太平洋偏遠地區「尼莫點」（PointNemo）上空的大氣中解體。「尼莫點」常被稱為太空船墳場。

NASA 美國 太空人

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