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助伊發展無人機 美將制裁兩台企
美國國務院七月卅一日點名中國、台灣和香港實體及個人涉及採購技術與設備，以支持伊朗無人機計畫，美方將祭出制裁。據美國財政部相關聲明，遭制裁的台灣實體為位於台中的龍馬精機公司及喬懋機電工業公司。
美國國務院聲明指出，因前述原因制裁位於伊朗、中國、台灣和香港的五家實體及一名個人。
這次行動是為了落實總統川普簽署的「國家安全總統備忘錄」，以對抗伊朗積極發展飛彈及其他非常規與常規武器能力。
國務院說，美國將運用對第三國實體實施制裁等所有手段，揭露並破壞伊朗為無人機計畫採購設備與物資的企圖，因為這項計畫造成中東及更廣區域不穩定。
根據美國財政部相關聲明，被制裁的伊朗Control Afzar，利用台灣龍馬精機股份有限公司與喬懋機電工業股份有限公司，將電腦數值控制ＣＮＣ機器與設備運往伊朗。喬懋機電另在中國設立子公司「常州喬懋工業自動化有限公司」。
根據喬懋公司網頁，喬懋一九八九年成立，產品包括線切割放電加工機及高速細孔放電加工機等。龍馬公司則於官網指出，擁有三十年機床製造、市場行銷及所有的技術操作經歷。
ＣＮＣ機器用於高階航太與國防製造，能為商用及軍用飛機生產精密且耐用的零件。
美國財政部表示，這五家實體及個人於美國境內或由美國人士持有的財產都被凍結，其直接或間接控股的實體的帳戶也被凍結。
若未經財政部許可，禁止美國人或在美國境內與其進行交易，違者將處民事或刑事處罰。
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