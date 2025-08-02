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護身軍刀演習 首度移師澳境外

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
澳洲「護身軍刀」聯合軍演本周首次在澳洲以外的國家舉行。圖為今年的護身軍刀在澳洲昆士蘭省羅坎普頓附近蕭瓦特灣訓練區試射「海馬士」多管火箭系統。（歐新社）
澳洲「護身軍刀」聯合軍演本周首次在澳洲以外的國家舉行。圖為今年的護身軍刀在澳洲昆士蘭省羅坎普頓附近蕭瓦特灣訓練區試射「海馬士」多管火箭系統。（歐新社）

路透一日報導，澳洲官員表示，澳洲和其盟友舉行的二○二五「護身軍刀」演習，本周擴大至巴布亞紐幾內亞（巴紐）偏遠的五百公里北部海岸。這是該軍演首度在澳洲以外的其他國家舉行。

七月在澳洲舉行的「護身軍刀」集結十九國、四萬名兵力參演。除了澳洲，據稱包含美國、加拿大、斐濟、法國、德國、印度、印尼、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴紐、菲律賓、南韓、新加坡、泰國、東加及英國。

在巴紐部分，美澳和巴紐部隊正在巴紐從威瓦克（Wewak）到拉埃（Lae）的七個地區，進行災害復原與生存演習。今年護身軍刀將於四日在巴紐北部的拉埃舉行閉幕式。

美國大使館發言人聲明，這三國部隊在巴紐的活動測試「海陸空、網路與太空作戰的綜合能力」，且美巴國防協議將增強美巴的安全繁榮。

在中國大陸和巴紐鄰國索羅門群島二○二二年簽安全與警務協議後，美軍方根據美巴二○二三年簽的國防協議，獲得使用拉埃主要海港的權利。

前述聲明還提到，巴紐總理馬拉普七月和美國國防部次長柯伯吉會面，討論區域安全挑戰。柯伯吉是五角大廈負責制定國防政策的次長，馬拉普當時提出捍衛巴紐主權的重要性。

中國至今是巴紐國內基礎設施所需經費的一大貸方。馬拉普辦公室則尚未對路透報導置評。

英國金融時報七月十二日引述知情人士報導，柯伯吉已向美國盟友澳日施壓，要求他們表態一旦美中因台灣開戰，他們將扮演什麼角色。

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