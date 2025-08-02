薩爾瓦多修憲 總統可無限連任 反對黨批民主已死

中美洲國家薩爾瓦多國會已批准憲法改革，取消總統任期限制，允許現任總統布格磊（Nayib Bukele）無限次競選連任。

四十四歲的布格磊自二○一九年起擔任薩爾瓦多總統，是一位爭議性人物。他持續實施緊急狀態，約有八萬八千人被控和黑幫有關而被捕，四百多人被捕後死亡，人權團體指至少數千人遭任意逮捕。但他強力打擊犯罪，讓暴力事件降至歷史最低水平，獲得選民支持。

儘管薩爾瓦多憲法明文禁止總統連任，但支持布格磊的法官組成的最高法院二○二一年卻裁定，他有再次參選的人權，使他得以在二○二四年以八成五超高得票率贏得第二任期。批評者說，最高法院這項裁定明目張膽違憲。

此次總統可無限連任的憲法改革，是在加速程序下審議通過，同時將總統任期從五年延長至六年，取消兩輪決選制，並將布格磊現在的任期縮短二年，使下屆大選提前至二○二七年，讓總統選舉與原本錯開進行的國會與地方選舉同步舉行，執政黨料將因此在各級選舉大獲全勝。

支持布格磊的五十七名國會議員投下贊成票，僅有三名反對黨議員投票反對。批評者表示，此舉將鞏固薩爾瓦多一黨專政。

執政黨「新理念」的國會主席卡斯楚在計票後表示：「謝謝各位議員同仁，你們創造了歷史。」不過，反對黨共和全國聯盟的國會議員比利亞托羅說：「今天，民主在薩爾瓦多已死。」

人權組織「Cristosal」執行董事布洛克表示：「就在國會休會前一天，沒有辯論，也沒有通知民眾，他們僅用一次立法投票就改變了整個政治制度，讓總統能無限期繼續掌權，我們正一步步走上獨裁者早已走過的老路。」

布格磊是美國總統川普的親密盟友，在川普默許下，布格磊政府在五月和六月逮捕譴責政府腐敗案件的著名律師洛佩茲等人權運動者，導致數十名記者和人道主義工作者逃離該國。