尹錫悅脫囚服躺地 頑抗檢拘提

韓聯社報導，負責調查南韓前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）一日上午九時進入首爾看守所，準備強制拘提拒絕到案出庭的前總統尹錫悅。尹錫悅卻脫掉囚服躺在舍房地上頑抗，獨檢組最終無功而返。

首爾中央地方法院七月卅一日對尹錫悅簽發布拘提令，檢察官文洪柱率同另一名檢察官與調查員，一起進入首爾看守所。報導說，他們打算先請尹錫悅到獨檢組，如果不從，就直接到舍房前命令員警逮捕他。

不過，獨檢組約在兩小時後空手離開，拘提未能完成。韓聯社說，尹錫悅始終不配合，獨檢組判斷用強制方式移送他並不妥當，最終決定撤退。

獨檢組隨後在記者會中說，抵達看守所後四度勸說尹錫悅合作，每次約間隔半小時，但尹錫悅完全不配合，還脫掉囚衣僅穿著背心，躺在地上與獨檢組爭執。

獨檢組因擔心發生安全事故，因此暫停執行強制拘提。獨檢組表示，執行逮捕令實際上是不用說服當事人，但考慮到尹錫悅前總統身分，才改以勸告方式執行。

獨檢組表示，已告知尹錫悅下次執行逮捕令時，若不配合將採取強制拘提，希望身為前檢察官、前檢察總長及前總統的尹錫悅配合執法行動。

尹錫悅的行為引發執政黨共同民主黨及法務部長鄭成湖批評。共同民主黨發言人朴商赫在國會表示，尹錫悅不穿囚衣、躺在地上的行為「就像小孩耍賴」，認為不應該再給這名「內亂首腦」任何禮遇或體恤。

鄭成湖也在國會表示，尹錫悅在獨檢組試圖拘提時脫下囚服，待獨檢組離開後又立刻穿上，以避免違反服裝規定受罰，身為前總統，這類行徑令人感到丟臉。

這是法院繼今年一月後第二次對尹錫悅簽發拘提令。尹錫悅於上月廿九日和卅日，兩度以身體不適為由拒絕到案就訊。他因涉嫌違法戒嚴觸犯內亂罪自七月十日被羈押至今，始終以身體狀況不佳為由拒絕到案和出庭。即便此次被強制拘提到案，也極可能行使緘默權。