斯洛維尼亞開歐盟首例 全面禁止與以色列武器貿易

斯洛維尼亞政府宣布，將因加薩走廊（Gaza Strip）戰爭而全面禁止與以色列進行武器貿易，並自稱是第一個採取這項措施的歐盟（EU）國家。

法新社報導，斯洛維尼亞政府昨天深夜發布聲明：「斯洛維尼亞是第一個禁止對以色列進口、出口及轉運的歐洲國家。」

聲明指出，斯洛維尼亞「獨自」採取行動，因為歐盟「出於內部分歧和不團結…無法採取具體措施」。

斯洛維尼亞政府的聲明還提到，在毀滅性的加薩戰爭中「人民…因人道救援遭系統性剝奪而死去」，且「採取行動是每個負責任國家的義務，即便這意味著領先其他國家一步」。