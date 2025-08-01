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薩爾瓦多修憲總統可無限期連任 在野議員痛批「民主已死」

中央社／ 聖薩爾瓦多31日綜合外電報導

薩爾瓦多執政黨國會議員今天通過修改憲法且改革選舉制度的法案，為總統布格磊可再連任鋪平道路。在野議員則批評「薩爾瓦多民主已死」。

路透社報導，儘管憲法明文禁止總統連任，布格磊（Nayib Bukele）去年仍贏得第2任期。薩爾瓦多最高法院法官大多是布格磊的盟友，最高法院於2021年裁定，角逐連任為布格磊的人權。

上述修憲案在布格磊所屬新理念黨（New Ideas）的國會席次優勢下輕騎過關，允許總統可無限期連任，總統任期則從5年延長至6年並取消兩輪決選制。

去年成功連任後，布格磊曾告訴記者，他「不認為憲政改革有其必要」，但布格磊當時迴避是否會角逐第3個總統任期的提問。

薩爾瓦多國會準備休會之際，修憲法案以57票贊成、3票反對而通過。

此次憲改也縮短這屆總統的任期，使目前錯開的總統、國會和市政選舉得以於2027年同步舉行。這些選舉合併舉行很可能讓執政黨克竟全功。

國會中的非執政黨議員寥寥無幾，他們擔憂這會鞏固一黨獨大而反對修憲。

民族共和聯盟黨（ARENA）議員比亞托羅（MarcelaVillatoro）說：「今天，薩爾瓦多民主已死。」

布格磊依然是中美洲地區支持度最高的領導人之一，主因他全面掃蕩幫派而大幅降低殺人案件，不過人權組織則強烈抗議無辜百姓遭到牽連。

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