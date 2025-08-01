奉承川普新手段？這國也說川普應得諾貝爾和平獎

柬埔寨副總理孫占托表示，柬埔寨計劃提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，藉此表彰川普協助促成停火協議，終結柬國與泰國最近的邊境衝突。

川普上周末把柬埔寨和泰國停止衝突，訂為調降高「對等關稅」的條件。柬埔寨和泰國領袖7月28日同意停火後，川普政府7月31日宣布美國將對柬國和泰國銷往美國商品課徵19%關稅，遠低於這兩國原本面臨的36%稅率。

孫占托受訪時表示，如果川普未介入，柬埔寨和泰國可能不會達成停戰協議。孫占托說：「川普應獲頒諾貝爾獎，這個獎將表彰他為柬埔寨付出的努力，還有對其他領域投入的心血。」

支持川普追隨美國前總統歐巴馬腳步角逐諾貝爾和平獎，已成為各國討好川普方法之一。巴基斯坦政府6月也表示，將提名川普角逐2026年諾貝爾和平獎。