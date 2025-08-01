南韓尹錫悅不服獨檢組拘提 脫囚服躺地抗議挨批「如小孩耍賴」

負責調查前南韓總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）今天上午前往首爾看守所拘提尹錫悅失敗，事後轉述尹錫悅當時脫掉囚服、躺在地上「頑強抵抗」，考慮到他前總統的身分，最終還是沒有採取強制拘提。

獨檢組在例行記者會中說明，抵達看守所後，以20到30分鐘間隔、共進行4次勸說，但尹錫悅完全不願意配合跟著他們離開。據轉述，當時的尹錫悅僅穿著背心，躺在地上打斷獨檢組的話。

獨檢組因擔心發生安全事故，因此沒有採取強制拘提，暫停執行法院簽發的逮捕令。特檢組表示，執行逮捕令實際上是不用說服當事人，但考慮到尹錫悅前總統的身分，才改以勸告方式執行，並表示獨檢組已經預想到若採取強制行動，尹錫悅也會同樣做出肢體上的抵抗。

獨檢組表示，已通知尹錫悅下次執行逮捕令時，若不配合將採取強制拘提，希望身為前檢察官、前檢察總長及前總統的尹錫悅，可以配合獨檢組的執法行動。

尹錫悅的反抗行為也招來執政黨共同民主黨及法務部長鄭成湖的批評。共同民主黨首席發言人朴商赫今天在國會簡報時表示，尹錫悅不穿囚衣、躺在地上的行為「就像小孩在耍賴」，並批評尹錫悅「退化」的樣子讓人民感到淒涼，現在又露出如此醜態，認為若再給予這名「內亂首腦」任何諒解或體恤都只是特別待遇。

鄭成湖今天出席國會法治司法委員會全體會議時也表示，尹錫悅在獨檢組試圖執行拘提時脫下囚服，待獨檢組離開後又立刻穿上，身為前總統的這類行徑令人感到丟臉。

首爾看守所內部規定，被關押人員夏季期間必須在每天上午6時20分至下午9時間穿著短袖及短褲，長時間違反著裝規定者將被扣分，可能導致受罰。但尹錫悅今天不算是長時間未著囚衣，因此不會面臨扣分。

鄭成湖也說，為了避免外界誤會尹錫悅以前總統的身分受到特殊待遇，相關單位應該要「適當禮遇」。對於共同民主黨主張尹錫悅被羈押期間會面人數多達348人的質疑，鄭成湖也表示會仔細檢討過程中是否出現違法情事。