印尼總統特赦逾1100人 政治對手也獲赦免

官員表示，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）特赦兩名政治對手，包括前貿易部長和在野黨大老。這兩人於數週前才被判刑入獄。

路透社報導，司法部長蘇普拉曼（Supratman AndiAgtas）昨天深夜會晤眾議院副議長後，在當地媒體轉播的記者會中說，普拉伯沃已特赦國會最大黨、民主奮鬥黨（PDIP）秘書長哈斯托（Hasto Kristiyanto）。

哈斯托上週因賄賂選務官員被判處3年半有期徒刑。儘管有罪判決仍然成立，他的刑期因特赦而獲撤銷。

蘇普拉曼在記者會中說，總統也特赦於前總統佐科威（Joko Widodo）任內擔任貿易部長的湯連旺（Thomas Trikasih Lembong）。他因不當核發糖進口許可證被判3年半有期徒刑。

湯連旺是普拉伯沃去年總統大選對手陣營的競選經理。這項特赦使他所受指控不成立並獲判無罪。

蘇普拉曼指出，8月紀念印尼獨立，政府認為必須凝聚所有政治勢力，普拉伯沃因而頒布特赦。

印尼總統通常於8月17日獨立日前頒布特赦。蘇普拉曼還說，哈斯托是獲得特赦的1100多人其中之一。

哈斯托及湯連旺的律師沒有立即回應路透社置評請求。