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蘇州又發生日本人遇襲 母子在地鐵站「遭石頭攻擊」犯嫌仍在逃

中央社／ 大阪1日專電
中國江蘇省蘇州市又發生一起日本母子遭襲擊事件，日本電視台報導，一名日本籍母親昨天帶著孩子在地鐵站行走，突然被人用類似石頭的物品攻擊，母親因此受傷。示意圖／AI生成
中國江蘇省蘇州市又發生一起日本母子遭襲擊事件，日本電視台報導，一名日本籍母親昨天帶著孩子在地鐵站行走，突然被人用類似石頭的物品攻擊，母親因此受傷。示意圖／AI生成

中國江蘇省蘇州市又發生一起日本母子遭襲擊事件，日本電視台報導，一名日本籍母親昨天帶著孩子在地鐵站行走，突然被人用類似石頭的物品攻擊，母親因此受傷。

報導指出，根據駐中國日本大使館消息，事件發生於昨天傍晚，當時這名母親帶著孩子，在地鐵站內突然遭到攻擊，母親受傷隨後被送醫治療，所幸無生命危險。犯嫌仍在逃，當地警方展開追捕行動。

蘇州去年6月發生過以日本人為對象的行凶事件。

2024年6月24日下午，來自安徽、在蘇州居住的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，先是向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行凶成傷，更上車繼續行凶，將挺身而出的女導護胡友平刺殺身亡，震驚中日社會。周嫌隨後被捕，今年1月23日被法院判處死刑，並在4月間執行死刑。

諷刺的是，中國最高人民法院旗下的「人民法院報」7月28日才發表文章，紀念胡友平「英雄雖逝，精神永存」，才過3天，蘇州又有日本人遭到攻擊。

不過，這篇以「她用柔弱的身驅，守住了孩子們的生命」為題的文章，雖然提到了胡友平的事蹟，也提到蘇州，卻通篇沒有提到「日本人學校」。

日本母子在地鐵站被攻擊事件發生後，日本政府已經向中國方面提出要求，敦促防止類似事件再次發生，並確保在中國的日本公民人身安全。

日本 母親 地鐵 大使館

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