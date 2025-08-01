聽新聞
0:00 / 0:00
「護身軍刀」演習 首度移師澳洲以外國家舉行
路透1日報導，澳洲官員表示，澳洲和其盟友舉行的2025「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習，本周擴大至巴布亞紐幾內亞（巴紐）偏遠的500公里北部海岸。這是該軍演首度在澳洲以外的其他國家舉行。
7月在澳洲舉行的「護身軍刀」集結19國、4萬名兵力參演。除了澳洲，據稱包含美國、加拿大、斐濟、法國、德國、印度、印尼、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴紐、菲律賓、南韓、新加坡、泰國、東加及英國。
在巴紐部分，美澳和巴紐部隊正在巴紐從威瓦克（Wewak）到拉埃（Lae）的7個地區，進行災害復原與生存演習。今年護身軍刀將於4日在巴紐北部的拉埃舉行閉幕式。
美國大使館發言人聲明，這3國部隊在巴紐的活動測試「海陸空、網路與太空作戰的綜合能力」，且美巴國防協議將增強美巴的安全繁榮。
在中國大陸和巴紐鄰國索羅門群島2022年簽安全與警務協議後，美國軍方根據美巴2023年簽的國防協議，獲得使用拉埃主要海港的權利。
前述聲明還提到，巴紐總理馬拉普（James Marape）7月在華府和美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）會面，討論區域安全挑戰。柯伯吉是五角大廈負責制定國防政策的次長，馬拉普當時提出捍衛巴紐主權的重要性。
中國至今是巴紐國內基礎設施所需經費的一大貸方。馬拉普辦公室則尚未對路透報導置評。
英國金融時報7月12日引述知情人士報導，柯伯吉已向美國盟友澳日施壓，要求他們表態一旦美中因台灣開戰，他們將扮演什麼角色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言